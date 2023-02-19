Февраль, 19 в 1:21

Правительство США провело переговоры с Илоном Маском по поводу использования системы спутникового интернета Starlink в Украине.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает SkyNews.

Отвечая на вопрос, просили ли США Маска не ограничивать использование возможностей Starlink украинскими военными, Блинкен сказал, что “не может поделиться подробностями беседы с ним”.

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Украинские военные используют технологию мобильного интернета для поддержки своей работы на поле боя, но недавние комментарии владельца Илона Маска вызвали обеспокоенность по поводу того, как долго это продлится.

В начале февраля SpaceX ограничила украинским бойцам доступ к спутниковой сети Starlink для управления беспилотниками и дронами.

Глава корпорации Гвинн Шотвелл выразила свое недовольство из-за использования связи как оружия.