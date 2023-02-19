США провели переговоры с Маском по поводу использования Starlink в Украине — Блинкен
Правительство США провело переговоры с Илоном Маском по поводу использования системы спутникового интернета Starlink в Украине.
Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает SkyNews.
Отвечая на вопрос, просили ли США Маска не ограничивать использование возможностей Starlink украинскими военными, Блинкен сказал, что “не может поделиться подробностями беседы с ним”.
Украинские военные используют технологию мобильного интернета для поддержки своей работы на поле боя, но недавние комментарии владельца Илона Маска вызвали обеспокоенность по поводу того, как долго это продлится.
В начале февраля SpaceX ограничила украинским бойцам доступ к спутниковой сети Starlink для управления беспилотниками и дронами.
Глава корпорации Гвинн Шотвелл выразила свое недовольство из-за использования связи как оружия.