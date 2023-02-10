Февраль, 10 в 1:22

Терминалы спутниковой связи Starlink американской SpaceX в Украине функционируют без каких-нибудь новых проблем.

Об этом в интервью Украинской правде рассказал вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров агентству.

— Действительно, несколько месяцев тому были изменения в функционировании geofencing (геозонирование, ограничение в работе при пересечении дозволенного периметра, — Ред.). Сейчас в Украине не наблюдается проблем с работой терминалов Starlink, — заявил Федоров.

Так он прокомментировал сообщения в СМИ со ссылкой на президента SpaceX Гвинн Шотвелл, что компания ограничила украинским военным доступ к спутниковой связи Starlink для управления беспилотниками.

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Михаил Федоров добавил, что Starlink помогают спасать тысячи жизней.

— Энергетическая инфраструктура продолжает работать благодаря Starlink. Врачи проводят сложные операции благодаря спутниковой связи. По всей стране развернуты тысячи Пунктов несокрушимости с терминалами Starlink, — сказал он.

Глава Минцифры подчеркнул, что владелец SpaceX Илон Маск является одним из крупнейших доноров для Украины среди частных лиц.

— Вклад компании SpaceX, по нашим оценкам, это более чем $100 млн. Надеемся на дальнейшую стабильную работу Starlink в Украине, — заявил вице-премьер.

Михаил Федоров отметил, что Украина 9 февраля получила первые несколько тысяч Starlink в рамках новой партии из 10 тыс. терминалов от правительства Германии.

Ранее ряд медиа со ссылкой на Гвинн Шотвелл писали, что украинские военные использовали спутниковый интернет для управления БПЛА, выходя за рамки соглашения компании с правительством Украины, согласно которому контракт предназначен только для гуманитарных целей.

Минувшей осенью уже появлялись сообщения, что SpaceX ограничивал работу Starlink украинских военных в зоне боевых действий.