Февраль, 21 в 14:46

В НАТО разочарованы решением РФ о приостановлении участия в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (New START) и призывают Москву уважать договоренности.

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в Брюсселе с участием главы МИД Украины Дмитрия Кулебы и главного дипломата ЕС Жозепа Борреля.

– Я сожалею о сегодняшнем решении России приостановить свое участие в договоре New START, – заявил Столтенберг.

Он напомнил, что в последние годы Россия неоднократно нарушала ключевые договоренности по контролю за вооружениями.

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– Сегодняшним решением по договору New START вся архитектура контроля над вооружениями разрушена. Я решительно призываю РФ пересмотреть ее решение и уважать существующие договоренности, – отметил генсек НАТО.

Столтенберг напомнил, что архитектура контроля над вооружениями выстраивалась в течение десятилетий, а сейчас Россия разрушает ее. Он подчеркнул, что ситуация, “в которой оружия становится больше, а контроля над вооружениями – меньше, делает мир более опасным местом”.

Как известно, российский диктатор Владимир Путин, выступая 21 февраля, заявил, что РФ приостанавливает участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях. Он также заявил, что Россия может проводить ядерные испытания.

Договор New START (Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений) был заключен между США и РФ в апреле 2010 года в Праге и вступил в силу 5 февраля 2011 года. В 2021 году стороны договорились о продлении действия договора еще на пять лет – до начала февраля 2026 года.

Он предполагает взаимное сокращение арсеналов стратегических ядерных вооружений странами-подписантами.

Источник: Twitter-аккаунт Оаны Лунгеску