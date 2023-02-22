Февраль, 22 в 17:53

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил президенту США Джо Байдену и союзникам, что они не могут позволить России продолжать “подрывать” европейскую безопасность.

Об этом пишет Sky News со ссылкой на слова Столтенберга на встрече Бухарестской девятки, куда были приглашены глава НАТО и американский лидер.

По словам главы военно-политического блока, через год после вторжения господин Путин не готовится к миру, а “готовится к новой войне”.

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Он призвал союзников оказать Украине поддержку, необходимую для победы, а затем гарантировать, что история не повторится.

— Мы видели российскую модель агрессии в течение многих лет, — говорит Столтенберг.

Среди примеров он перечислил как Грузию, так и временно оккупированные Крым и Донбасс.

— Мы не можем позволить России продолжать подрывать европейскую безопасность. Мы должны разорвать этот круг российской агрессии, — сказал он.

Столтенберг, среди прочего, повторил тезис о том, что союзники по НАТО еще никогда не были такими сплоченными и могут защитить каждый сантиметр территории членов Альянса.

Генсек НАТО отдельно высоко оценил лидерство Джо Байдена и его “железную преданность” европейской безопасности.

— Ваш визит в Киев послал четкий сигнал о непоколебимой поддержке Украины, — сказал он.

Ранее Столтенберг заявил, что после решения президента России Владимира Путина остановить участие в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) была разрушена вся архитектура контроля над вооружениями.