Чтобы РФ не доставала чипы: США применят ограничения к компаниям Китая, которые обходят санкции

Февраль, 23 в 23:05

США будут принимать ограничительные меры в отношении компаний из Китая, обходящих санкции против России.

Об этом заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд.

Речь идет о юридических лицах, базирующихся в Китае, или их дочерних структурах в Европе, которые, по мнению Вашингтона, активно задействованы в обходе санкций.

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Об этих мерах, по словам Нуланд, будет объявлено 24 февраля, одновременно с введением очередного пакета американских (и, возможно, европейских) санкций против России.