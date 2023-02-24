Чтобы РФ не доставала чипы: США применят ограничения к компаниям Китая, которые обходят санкции
США будут принимать ограничительные меры в отношении компаний из Китая, обходящих санкции против России.
Об этом заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд.
Речь идет о юридических лицах, базирующихся в Китае, или их дочерних структурах в Европе, которые, по мнению Вашингтона, активно задействованы в обходе санкций.
Об этих мерах, по словам Нуланд, будет объявлено 24 февраля, одновременно с введением очередного пакета американских (и, возможно, европейских) санкций против России.
– Они импортируют на 1000% больше ноутбуков, iPhone и посудомоек из третьих стран, но не потому что им нужно работать дома на ноутбуке. Они потрошат технику, чтобы добраться до продвинутых чипов, которые мы им не продаем, чтобы делать больше ракет и прочего, – заявила Нуланд, выступая на мероприятии газеты Washington Post.