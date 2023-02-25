Февраль, 25 в 18:53

Венгрия может отдать свой окончательный голос за ратификацию заявок Финляндии и Швеции на членство в НАТО не раньше второй половины марта, после отдельных переговоров с каждой страной.

Об этом заявил министр Кабинета министров Гергей Гуляс.

Голосование по ратификации заявок Швеции и Финляндии на вступление в НАТО было запланировано в парламенте Венгрии на 1 марта, однако рассмотрение этого вопроса отложено как минимум до 21 марта.

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В связи с войной в Украине почти все члены НАТО одобрили заявки Финляндии и Швеции на вступление в альянс. Венгрия является единственным членом Европейского Союза, которая еще не поддержала планы расширения НАТО. Турция — другой член Североатлантического договора, который пока не одобрил присоединение северных стран.

Первая страна обвиняет обе страны в распространении ложной информации о состоянии демократии и верховенства закона в Венгрии, вторая — в поддержке политических преступников и террористов.

В то же время премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил в пятницу, 24 февраля, что поддерживает расширение НАТО.

В свою очередь президент Финляндии уверен, что его страна и Швеция станут членами организации Североатлантического договора до июльского саммита блока.

В прошлом году генеральный секретарь НАТО заявил, что Швеция и Финляндия официально присоединятся к НАТО в течение 2023 года, впрочем он не озвучил более точные сроки.