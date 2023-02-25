Февраль, 25 в 17:44

Крупнейшая польская нефтяная компания PKN Orlen прекратила получать нефть через нефтепровод Дружба из России.

Об этом заявил главный исполнительный директор PKN Orlen Даниэль Обайтек на своей странице в Twitter.

— Мы эффективно обеспечиваем поставки сырья. Россия прекратила поставки нефти в Польшу, к чему мы полностью готовы. Только 10% сырья поступило из России, и мы заменим его нефтью из других направлений, — написал он

В компании Orlen также заявили, что она может полностью обеспечить свои нефтеперерабатывающие заводы морским путем, и что остановка поставок не повлияет на потребителей.

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Нефтепровод Дружба, который поставляет нефть в Польшу и Германию, а также в Венгрию, Чехию и Словакию, был освобожден от санкций ЕС, чтобы помочь странам с ограниченными возможностями альтернативных поставок.

Российская нефть составляет около 10% польских поставок после того, как Варшава сократила импорт после вторжения России в Украину в прошлом году.

Напомним, в ноябре 2022 года премьер-министр Венгрии Виктор Орбан созвал Совет национальной безопасности и обороны из-за удара РФ по украинской трансформаторной подстанции, которая отвечала за бесперебойную работу нефтепровода Дружба. Тогда в результате удара РФ были временно прекращены поставки нефти по указанному нефтепроводу.