Россия сократила поставки нефти в Польшу по нефтепроводу Дружба
Крупнейшая польская нефтяная компания PKN Orlen прекратила получать нефть через нефтепровод Дружба из России.
Об этом заявил главный исполнительный директор PKN Orlen Даниэль Обайтек на своей странице в Twitter.
— Мы эффективно обеспечиваем поставки сырья. Россия прекратила поставки нефти в Польшу, к чему мы полностью готовы. Только 10% сырья поступило из России, и мы заменим его нефтью из других направлений, — написал он
В компании Orlen также заявили, что она может полностью обеспечить свои нефтеперерабатывающие заводы морским путем, и что остановка поставок не повлияет на потребителей.
Нефтепровод Дружба, который поставляет нефть в Польшу и Германию, а также в Венгрию, Чехию и Словакию, был освобожден от санкций ЕС, чтобы помочь странам с ограниченными возможностями альтернативных поставок.
Российская нефть составляет около 10% польских поставок после того, как Варшава сократила импорт после вторжения России в Украину в прошлом году.
Напомним, в ноябре 2022 года премьер-министр Венгрии Виктор Орбан созвал Совет национальной безопасности и обороны из-за удара РФ по украинской трансформаторной подстанции, которая отвечала за бесперебойную работу нефтепровода Дружба. Тогда в результате удара РФ были временно прекращены поставки нефти по указанному нефтепроводу.