Февраль, 24 в 10:00

Только за первый месяц войны Россия разрушила 30 нефтебаз. По замыслу врага, Украина должна была остановиться без горючего. И действительно, мы переживали непростые месяцы. Но топливный бизнес начал делать невероятные вещи, придумывать решения, которые удивляли всю Европу.

О том, как Украине удалось удержать топливный фронт и даже переломить его, Факты ICTV пообщались с директором Консалтинговой группы А-95 Сергеем Куюном, который недавно сделал 4-серийный проект Топливный фронт.

Первая российская ракета по нефтебазе прилетела 25 февраля, затем почти каждый день били по нефтебазам. 30 разрушенных нефтебаз – это небольшая доля от всех по Украине, но на тот момент они были наиболее загружены. Плюс удары были по Кременчугскому нефтеперерабатывающему заводу.

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– По нашим оценкам, тогда сгорело около 100 тыс. тонн нефтепродуктов. Это при том, что в апреле на рынок поступило всего 200 тыс. То есть можно понять, насколько это был существенный объем. К сожалению, именно бомбардировка нефтебаз и Кременчугского завода привела к тому кризису. Если бы этого не произошло, у нас был шанс этот кризис как-то краешком пройти, чтобы не было такой “засухи”, как мы видели, — говорит Сергей Куюн.

Удары были каждый день, и прицельные, рассказал эксперт. И действительно, России было легко это сделать, потому что большинство этих баз были в разные годы получателями российского горючего. А россияне с 2015 года ввели процедуру специальных лицензий на экспорт в Украину.

– И чтобы получить разрешение на поставку российского дизеля, ты должен был предоставить всю информацию, включая железнодорожные реквизиты, куда везешь. Поэтому у них все это было, они видели, кто куда везет и в каких объемах. Я уже не говорю о Google-картах. Хотя на самом деле там были и смешные ситуации. Мне рассказывали владельцы нефтебаз, особенно бывших советских: Мы не можем понять – ракеты летят, а там уже все давно поросло травой, там уже нет ничего, даже следа не осталось. И потом поняли: они просто бьют по старым картам, очевидно, где у них обозначены еще объекты советской топливной инфраструктуры, — отметил Сергей Куюн.

Однако украинская смекалка и настоящая неокрушимость бизнеса, который тогда думал не о деньгах, а как обеспечить страну горючим, победили. Европейцы удивлялись, как нам это удается.

Никогда раньше Украина не возила горючее из Запада (горючее до 24 февраля 2022 года везли из Беларуси, оно было дешевое и поставлялось без проблем). И это тоже спровоцировало огромное количество вызовов.

Сергей Куюн рассказал, какой выход нашла одна из сетей, не имея бензовозов.

– Не было бензовозов, нечем было возить. Что сделала компания? Она является крупным поставщиком битума, у нее есть битумовозы, не приспособленные к перевозке дизельного топлива и к загрузке через нижний налив, который практикуется в Европе. Что эти ребята делают? Они просто вваривают трубы в этот битумовоз, какой-то сварщик дядя Вася это делает, и они едут в Европу и заправляются, — вспомнил эксперт.

Доставка по железной дороге тоже имела свои нюансы. Ведь в Европе узкие колеи, а в Украине широкие. Как перелить на границе?

– Никто не возил светлые нефтепродукты через западную границу. Что сделали? Железная дорога дает разрешение, а компании быстро организуют такие мобильные переливы, когда старый военный компрессор подъезжает между этими путями, шланг туда, шланг сюда – и начинает перекачивать. Летом стояли люди отдельные, которые поливали из ведра ту машину, чтобы она не перегрелась. И вот таких мобильных пунктов было 15-20 единиц вдоль всей границы. Приехали, перекачали, – объяснил Сергей Куюн.

Был еще один невероятный проект одной из украинских компаний. Горючее в ближних странах Европы было все законтрактовано, не могли найти, но нашли только в Нидерландах.

– Это просто другой конец Европы. Там нет железнодорожных путей. То есть эти нидерландские заводы могут грузить только на воду, поэтому по этим речным каналам, по Рейну, на баржах самоходных спускали это в Германию, там сливали и грузили уже на железнодорожные вагоны и везли в Украину. Это несколько тысяч километров, это логистика, которая никому в голову не могла прийти. Украинцы это сделали. Конечно, это было непросто. Эта партия ехала два месяца. То есть ее купили в марте, а она приехала в мае. Но приехала как раз в разгар кризиса, и начали эти партии поступать, — подчеркнул аналитик.

Чиновники тоже упрощали все что можно. Большую работу проделало Мининфраструктуры. Часто с границей договаривались в телефонном режиме. Были отменены десятки нормативных документов, мешавших ездить в Европу. Нужные решения выдавались в считанные часы.

Было много эпизодов, когда чиновники и просто участники рынка ехали в порты румынские и польские и вместе с польскими коллегами выясняли, что происходит, почему так медленно отгружается.

– Смотрят, что технические характеристики позволяют очень большие объемы обрабатывать, а по факту выходит гораздо меньше. Буквально до каждого таможенного инспектора приходили, и оказывалось, что поставить еще одного инспектора – и вдвое возрастает автоматически мощность этих терминалов. То есть фактически учили европейцев работать, – говорит Куюн.

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Также в первый месяц войны была большая проблема с водителями бензовозов. Многих мобилизовали, потому что это очень важная специальность для военных, а многие просто не вышли на работу.

– Поэтому были вынуждены искать кто где. Где-то садились за руль офисные работники, кто-то привлекал, как в Киеве, профессиональных спортсменов, пока не найдутся водители. Как один из вариантов рассматривали привлечение европейских машин, чтобы они возили, но никто не соглашался ехать, все боялись этих обстрелов. Но со временем все улеглось, тем более что Кабмин дал разрешение на то, чтобы садились за руль водители категории B, то есть легковушек, – рассказал эксперт.

По словам Сергея Куюна, большая проблема была с инкассацией, ведь на АЗС много наличных денег. А в первые дни полномасштабной войны все инкассаторские бронированные автомобили передали военным.

– Что такое заправочная станция? Там много собирается наличных денег. Кто-то должен инкассировать. В первые дни все инкассаторские машины отдали военным, потому что они бронированные, и фактически инкассация прекратилась. Как делать эту инкассацию? Большие деньги, куча оружия. Сами рабочие этих заправочных сетей ездили с сумками этих денег, эвакуировали это все, – уточнил Куюн.

Конечно, заправлялись в приоритете армия, спасатели, скорые – без лишних вопросов и документов. Но то, что удалось наладить во время кризиса в топливной отрасли, спасло украинцев во время энергетического кризиса.

– Горючее для генераторов было в свободном доступе, и это дало нам возможность пройти. Один рынок потянул за собой другой. Видим, что топливная отрасль была целью номер один, чтобы и армия остановилась, и экономика остановилась, – объяснил Сергей Куюн.

Апогеем нашей победы на топливном фронте он называет поступление в Украину американского горючего. Оно начало приходить с января.

– Нам всегда россияне говорили, Лукашенко писал: Мы вас поставим на колени. Стоит вам перекрыть горючее, и вы падете. Нет. У нас не то что дефицит, у нас профицит всех марок больший, чем в довоенные времена, — отметил эксперт.

Он добавил, что Украина стала первой страной в мире, отказавшейся от российских нефтепродуктов.

– Фактически нас заставили это сделать. Такой дорогой ценой это получили, и сейчас это проходит и Европа. Сколько у них было сомнений. Но я их понимаю, это действительно страшно. Когда 70% продукта из России и Беларуси, как это было у нас, чем это можно заместить. Можно. Это все блеф и мифы, которые россияне строили сами в Европе очень долго и говорили, что без них невозможно. Можно. И более того, это не будет значительно дороже, чем было с ними, — заверил Куюн.

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Эксперт уверен, что после победы цена в Украине будет почти такой же, как до 24 февраля. Потому что пока что есть большая переплата за логистику.

– Нам прямо сейчас мешают эти расстояния, очень большие. Мы большая страна, и нам с Запада на Восток что-то привезти – это 1 000 км, и еще по Европе 1 000 км намотать, и это все деньги. Поэтому я уверен, что после победы все будет в такой же цене, как было бы и с российским горючим. Нам нужен только доступ к морю, когда мы его получим, цена сразу изменится. Мы сейчас где-то 20% в цене просто переплачиваем европейским спекулянтам и перевозчикам, которые фактически на нас наживаются сегодня, — отметил Сергей Куюн.

Кроме того, у Украины есть все возможности для развития нефтепереработки. Для этого нужен доступ к морю, которого пока нет.

– Нам нужно море, чтобы поставлять нефть, чтобы поставлять нефтепродукты. У нас очень хороший потенциал по переработке. Почему у нас была проблема? Потому что вот эти дешевые нефтепродукты, российские и белорусские, убили нашу нефтепереработку, она не могла конкурировать с этим дешевым горючим, – объяснил эксперт.

По словам Куюна, когда российского горючего не будет на рынке, Украина сможет конкурировать с европейскими мировыми производителями, получающими такую же нефть, как и мы. Соответственно, украинские заводы уже будут прибыльными, будут инвестировать в развитие и уменьшать нашу зависимость от импорта нефтепродуктов.

Следует увеличивать и добычу, чтобы была меньшая потребность в импорте нефти и нефтепродуктов. Для этого нужно будет восстановить заводы, которые уже 10 лет как не работают.

Все эти годы Россия целенаправленно подсаживала Украину и Европу на дешевое горючее, чтобы держать на крючке и шантажировать.

– Россияне и белорусы давали всегда очень низкие цены. Фактически, это была их, как я понимаю, целенаправленная политика для того, чтобы подсаживать на эту топливную иглу и фактически формировать зависимость. И мы видим, что в Европе было то же самое. Конечно, если на рынке дешевый продукт, ты не можешь на него не обращать внимания, а везти более дорогой. У тебя просто его никто не купит, – заявил Куюн.

Эксперт подчеркнул, что хоть высокой ценой, но Украине удалось избавиться от этой зависимости и удержать топливный фронт.