Польша не исключает закрытия границы с Беларусью
Заместитель главы Министерства внутренних дел Польши Мачей Вонсик не исключает отмены пограничного движения с Беларусью.
Комментируя “обмен дипломатическими ударами” между Польшей и Беларусью, он рассказал также о возможном закрытии пограничных переходов между двумя странами.
— Я не знаю, возможно ли закрыть все пограничные переходы с Беларусью. Я знаю одно. Мы не можем без всяких действий смотреть на то, что Лукашенко делает с польским меньшинством.
То, что было сделано с Почобутом (активист Союза поляков, которого в Беларуси приговорили к 8 годам лишения свободы, — Ред.), просто немыслимо, — подчеркнул Вонсик.
По его словам, осуждение представителей польского меньшинства “белорусскими трибуналами” и уничтожение кладбищ солдат Армии Крайовой не могут оставаться без реакции со стороны Варшавы.
— Польша готова к различным ситуациям. Честно говоря, я бы не исключал ситуации, что у нас не будет пограничного движения с Беларусью, — подчеркнул он.
В начале февраля Варшава приняла решение остановить движение транспорта в Бобровниках Подлясского воеводства. После этого временного поверенного в делах Польши Марцина Войцеховского вызвали в МИД в Минске.
Глава МВД Польши Мариуш Каминский заявил, что решение было принято “из-за важных интересов государственной безопасности”.
На следующий день, 10 февраля, премьер Польши Матеуш Моравецкий сказал, что поведение Беларуси становится все более опасным для Польши, Украины и Европы. Также он не исключил дальнейшего закрытия пунктов пропуска на границе с Беларусью.
Источник: PAP
Фото: Straż Graniczna