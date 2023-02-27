Польша не исключает закрытия границы с Беларусью

Февраль, 27 в 21:10

Заместитель главы Министерства внутренних дел Польши Мачей Вонсик не исключает отмены пограничного движения с Беларусью.

Комментируя “обмен дипломатическими ударами” между Польшей и Беларусью, он рассказал также о возможном закрытии пограничных переходов между двумя странами.

— Я не знаю, возможно ли закрыть все пограничные переходы с Беларусью. Я знаю одно. Мы не можем без всяких действий смотреть на то, что Лукашенко делает с польским меньшинством. То, что было сделано с Почобутом (активист Союза поляков, которого в Беларуси приговорили к 8 годам лишения свободы, — Ред.), просто немыслимо, — подчеркнул Вонсик.

По его словам, осуждение представителей польского меньшинства “белорусскими трибуналами” и уничтожение кладбищ солдат Армии Крайовой не могут оставаться без реакции со стороны Варшавы.

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— Польша готова к различным ситуациям. Честно говоря, я бы не исключал ситуации, что у нас не будет пограничного движения с Беларусью, — подчеркнул он.

В начале февраля Варшава приняла решение остановить движение транспорта в Бобровниках Подлясского воеводства. После этого временного поверенного в делах Польши Марцина Войцеховского вызвали в МИД в Минске.

Глава МВД Польши Мариуш Каминский заявил, что решение было принято “из-за важных интересов государственной безопасности”.

На следующий день, 10 февраля, премьер Польши Матеуш Моравецкий сказал, что поведение Беларуси становится все более опасным для Польши, Украины и Европы. Также он не исключил дальнейшего закрытия пунктов пропуска на границе с Беларусью.

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Источник: PAP

Фото: Straż Graniczna