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Факты / Україна

Польша установила фортификационные заграждения на границах с Россией и Беларусью

Илья Нежигай, редактор ленты
Польша установила фортификационные заграждения на границах с Россией и Беларусью

Польша начала строить фортификационные заграждения на границах с Россией и Беларусью.

Об этом на своей странице в Twitter сообщил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.

— Мы начали превентивное размещение заграждений на границе с Россией и Беларусью. Это часть нашей стратегии защиты и сдерживания. Первые укрепления уже размещаются на границе с Калининградской областью, — написал он.

Напомним, с 10 февраля текущего года Польша закрыла пограничный переход с Беларусью “Бобровники — Берестовица”, поскольку этого требовала ситуация с безопасностью, сообщили в МИД страны.

Перед этим польский парламент утвердил выделение средств для сооружения стены вдоль границы с Беларусью на сумму $404 млн, чтобы сдержать поток мигрантов.

23 февраля в Оперативном командовании Север сообщили, что россияне готовят возможные провокации на северной границе к годовщине полномасштабного вторжения в Украину.

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Фото: Mariusz Błaszczak

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