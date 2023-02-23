Февраль, 23 в 20:58

Польша начала строить фортификационные заграждения на границах с Россией и Беларусью.

Об этом на своей странице в Twitter сообщил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.

— Мы начали превентивное размещение заграждений на границе с Россией и Беларусью. Это часть нашей стратегии защиты и сдерживания. Первые укрепления уже размещаются на границе с Калининградской областью, — написал он.

Rozpoczęliśmy prewencyjną rozbudowę zabezpieczeń na granicy z Rosją i Białorusią. To element naszej strategii obrony i odstraszania. Pierwsze umocnienia są już rozmieszczane na granicy z Obwodem Kaliningradzkim. pic.twitter.com/HODJlCgnvi Сейчас смотрят — Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) February 23, 2023

Напомним, с 10 февраля текущего года Польша закрыла пограничный переход с Беларусью “Бобровники — Берестовица”, поскольку этого требовала ситуация с безопасностью, сообщили в МИД страны.

Перед этим польский парламент утвердил выделение средств для сооружения стены вдоль границы с Беларусью на сумму $404 млн, чтобы сдержать поток мигрантов.

23 февраля в Оперативном командовании Север сообщили, что россияне готовят возможные провокации на северной границе к годовщине полномасштабного вторжения в Украину.

Фото: Mariusz Błaszczak