Февраль, 27 в 13:59

В воскресенье, 26 февраля, на аэродроме Мачулище под Минском был поврежден российский самолет А-50 с модификацией У. Россия имеет всего девять самолетов А-50, причем с модификацией У — только шесть.

О повреждении самолета сообщил Telegram-канал OSINT-группы Беларускі Гаюн.

Главный редактор The War Zone Тайлер Рогоуэй рассказал о значении А-50 для России и что может означать такая потеря.

Сейчас смотрят

Он отмечает, что атаку на аэродром пока подтвердить сложно, но если бы это произошло, это было бы значительной потерей для российских ВВС и, в зависимости от того, как это было осуществлено, может быть признаком развития фронта и того, что будет в полномасштабной войне, которая длится уже год.

Спутниковое изображение за 19 февраля показывает А-50 в его привычном месте на белорусской авиабазе.

This image was taken on Feb. 19 showing Russia’s A-50 Mainstay AEW&C jet in its usual spot at Machulishchy AB south of Minsk. Reports state that it was damaged in a drone attack today which would…

(PHOTO © 2023 PLANET LABS INC. ALL RIGHTS RESERVED. REPRINTED BY PERMISSION) pic.twitter.com/tqyqWPVCMB — Tyler Rogoway (@Aviation_Intel) February 26, 2023

В разных источниках утверждается, что самолет был атакован с помощью беспилотника и поврежден, если не уничтожен. Есть также утверждение, что это было сделано партизанами в Беларуси.

— А-50 — это активы с очень низкой плотностью, которые пользуются высоким спросом и являются одним из главных преимуществ России перед Украиной с точки зрения воздушной войны. A-50 обеспечивает общее воздушное наблюдение и воздушное командование и контроль, — указывает Роговей.

Он также добавляет, что самолеты типа А-50 обеспечивают критически важную способность “взгляда вниз” радиолокационного наблюдения для воздушных операций России.

Таким образом, они не только могут создавать “воздушную картину” в глубине Украины, но это включает также обнаружение низко летящих самолетов, которые не могут увидеть удаленные наземные радары.

Роговей добавляет, что даже вывод из эксплуатации одного А-50, пусть даже на ограниченный период времени, был бы значительной потерей для ВВС России.

По его словам, учитывая то, что Украина, вероятно, получит новые средства для нанесения ударов большой дальности, российская авиация вскоре может оказаться под большим риском на земле во всем регионе, но наличие партизанских групп, действующих в непосредственной близости от места их базирования, является еще большей угрозой.

Что случилось?

26 февраля на аэродроме Мачулище в Беларуси, который расположен в 12 км от Минска, прогремели взрывы.

По данным Telegram-канала BYPOL, в результате взрывов повреждены передняя и центральная части самолета, повреждена авионика и антенна РЛС.

Беларускі Гаюн со ссылкой на источники сообщает, что самолет А-50 атаковали с помощью двух дронов. Кроме этого, утверждается, что силовикам удалось найти сумку с пультами управления от беспилотников.

Источник: The War Zone