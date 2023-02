В воскресенье, 26 февраля, на аэродроме Мачулище под Минском был поврежден российский самолет А-50 с модификацией У. Россия имеет всего девять самолетов А-50, причем с модификацией У — только шесть.

О повреждении самолета сообщил Telegram-канал OSINT-группы Беларускі Гаюн.

Главный редактор The War Zone Тайлер Рогоуэй рассказал о значении А-50 для России и что может означать такая потеря.

Он отмечает, что атаку на аэродром пока подтвердить сложно, но если бы это произошло, это было бы значительной потерей для российских ВВС и, в зависимости от того, как это было осуществлено, может быть признаком развития фронта и того, что будет в полномасштабной войне, которая длится уже год.

Спутниковое изображение за 19 февраля показывает А-50 в его привычном месте на белорусской авиабазе.

This image was taken on Feb. 19 showing Russia’s A-50 Mainstay AEW&C jet in its usual spot at Machulishchy AB south of Minsk. Reports state that it was damaged in a drone attack today which would…

— Tyler Rogoway (@Aviation_Intel) February 26, 2023