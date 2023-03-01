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ЕС сосредоточится на применении действующих санкций против РФ, а не принятии новых — спецпосланник

Валентина Летяк, редактор ленты
санкції
Фото: Depositphotos

Новый специальный посланник ЕС по вопросам санкций Дэвид О’Салливан планирует “сосредоточиться на имплементации и борьбе с обходом” уже действующих санкций против РФ.

– Прошлый год продемонстрировал решимость ЕС и наших партнеров отстаивать то, что является правильным, несмотря на цену. Но он также показал, что в некоторых аспектах мы нуждаемся в структурной перестройке. Быстрое принятие 10 пакетов санкций стало огромным достижением. Моя роль сейчас заключается в том, чтобы обеспечить их эффективное применение, а не обход через третьи страны, – заявил он в интервью Politicos Brussels Playbook.

О’Салливан уже контактирует со странами, которые Россия может использовать для обхода санкций.

– Я уже начал свою работу с визита в Объединенные Арабские Эмираты вместе с моими коллегами из США и Великобритании. Дальнейшие визиты готовятся, – сообщил он.

Спецпосланнику также придется обратить внимание на разногласия внутри блока, что является чувствительным вопросом для многих столиц ЕС.

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Источник: Politico
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