Украине не нужен план, потому что она уже превосходит критерии НАТО — депутат Европарламента
Украине не нужен ни один план действий, направленный на членство в НАТО, поскольку государство уже соответствует большинству необходимых критериев.
Об этом заявил действующий депутат Европейского парламента и бывший премьер-министр Литвы Андрюс Кубилюс.
— Конечно, кое-что надо развивать, в частности, гражданский контроль над Вооруженными силами, который важен для демократии. Но Украина уже показала, что военная сила и организация превосходят все критерии НАТО. Я не думаю, что здесь нужно говорить о критериях, — сказал Кубилюс.
По его словам, на предстоящем саммите НАТО в Вильнюсе могут сделать подготовительную работу для принятия Украины, а уже в следующем году — принять окончательное решение в Вашингтоне.
— И когда кто-нибудь говорит: может, дать Украине не членство, а план действий? Я отвечаю, что план действий нужен не Украине, а некоторым западным столицам, чтобы у них изменилось понимание ситуации. Они должны отказаться от этого, что якобы не надо провоцировать Путина, — добавил депутат Европарламента.