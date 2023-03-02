Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Світ / Мировые новости

Украине не нужен план, потому что она уже превосходит критерии НАТО — депутат Европарламента

Юля Захарченко, редактор ленты
НАТО, Україна
Фото: Depositphotos

Украине не нужен ни один план действий, направленный на членство в НАТО, поскольку государство уже соответствует большинству необходимых критериев.

Об этом заявил действующий депутат Европейского парламента и бывший премьер-министр Литвы Андрюс Кубилюс.

— Конечно, кое-что надо развивать, в частности, гражданский контроль над Вооруженными силами, который важен для демократии. Но Украина уже показала, что военная сила и организация превосходят все критерии НАТО. Я не думаю, что здесь нужно говорить о критериях, — сказал Кубилюс.

По его словам, на предстоящем саммите НАТО в Вильнюсе могут сделать подготовительную работу для принятия Украины, а уже в следующем году — принять окончательное решение в Вашингтоне.

Сейчас смотрят

— И когда кто-нибудь говорит: может, дать Украине не членство, а план действий? Я отвечаю, что план действий нужен не Украине, а некоторым западным столицам, чтобы у них изменилось понимание ситуации. Они должны отказаться от этого, что якобы не надо провоцировать Путина, — добавил депутат Европарламента.

Читайте
На саммите НАТО Украина хочет услышать конкретику о времени и условиях вступления – нардеп

Источник: Украинская правда
Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка