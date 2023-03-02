Украине не нужен план, потому что она уже превосходит критерии НАТО — депутат Европарламента

Март, 02 в 17:33

Украине не нужен ни один план действий, направленный на членство в НАТО, поскольку государство уже соответствует большинству необходимых критериев.

Об этом заявил действующий депутат Европейского парламента и бывший премьер-министр Литвы Андрюс Кубилюс.

— Конечно, кое-что надо развивать, в частности, гражданский контроль над Вооруженными силами, который важен для демократии. Но Украина уже показала, что военная сила и организация превосходят все критерии НАТО. Я не думаю, что здесь нужно говорить о критериях, — сказал Кубилюс.

По его словам, на предстоящем саммите НАТО в Вильнюсе могут сделать подготовительную работу для принятия Украины, а уже в следующем году — принять окончательное решение в Вашингтоне.

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