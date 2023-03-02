Март, 02 в 13:00

Во время саммита НАТО, который состоится в июле в Вильнюсе (Литва), Украина рассчитывает услышать конкретику о времени и условиях вступления в этот блок.

Об этом рассказал нардеп, глава Постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев.

По его словам, Украина надеется услышать на саммите не просто очередные месседжи об “открытых дверях”.

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– Мы должны получить ответы от НАТО по конкретным перспективам. Речь идет, прежде всего, о времени и условиях вступления Украины, – подчеркнул Чернев.

Он отметил, что над этим вопросом уже работают партнеры Украины. Они разрабатывают формулировки, которые, с одной стороны, не отпугнули бы союзников, но в то же время устраивали бы Киев.

Чернев уточнил, что несколько недель тому назад состоялся разговор с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом по поводу перспектив вступления Украины. По словам нардепа, генсек говорит, что Украина должна максимально приближаться к стандартам НАТО.

– И когда придет время, принимать политическое решение, его можно было бы согласовать как можно скорее. В риторике Столтенберга, если читать между строк, прослеживается идея, что Украине должны быть предоставлены гарантии, чтобы не было новой войны против нашего государства, а также чтобы Европа была в безопасности. Такими гарантиями и является вступление Украины в НАТО, – отметил нардеп.

Чернев добавил, что по отношению к России политика НАТО после войны не изменится. В стратегической концепции блока РФ рассматривается как опасность для всего цивилизованного мира.

Уже сейчас происходит экономическая изоляция РФ, санкционное давление и разрыв отношений с агрессором.

– Финальной точкой давления должно стать разоружение РФ и лишение ее ядерного арсенала, – убежден Чернев.

Как известно, саммит НАТО состоится 11-12 июля в Вильнюсе (Литва). Генсек НАТО Йенс Столтенберг пригласил президента Украины Владимира Зеленского принять в нем участие.

Ранее в дипломатических кругах сообщали, что Зеленский может приехать на саммит НАТО, если получит приглашение.