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Не для отправки в Украину: в Германии объяснили, для чего им списанные швейцарские Leopard 2

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Leopard-2
Фото: Getty Images

Германия не будет отправлять законсервированные швейцарские боевые танки Leopard 2 в Украину, если Берн согласится передать их Берлину.

Об этом заявил представитель Министерства обороны ФРГ.

Отвечая на очередной пресс-конференции на вопрос, относительно запроса Берлина к Берну, он сказал:

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— Существуют имеющиеся и оцененные договорные нормы.

Министерство обороны Швейцарии ранее подтвердило, что получило запрос от своих немецких коллег с просьбой разрешить Rheinmetall AG приобрести некоторые из законсервированных швейцарских боевых танков Leopard 2.

По словам представителя министерства, в запросе говорится о том, что танки не будут отправлены в Украину, а будут использованы для заполнения пробелов, образовавшихся после передачи Leopard 2 Германией и союзниками из НАТО и ЕС.

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Источник: The Guardian
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