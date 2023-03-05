После 15 лет дискуссии в ООН одобрили соглашение об открытом море

Март, 05 в 17:52

Государства-члены ООН в Нью-Йорке после нескольких дней изнурительных переговоров договорились о договоре о защите открытого моря, который одобрили на день позже установленного срока.

Речь идет о юридически обязательном пакте о сохранении и обеспечении устойчивого использования биоразнообразия океана, который обсуждали в течение 15 лет.

О том, что договор согласован, с трибуны зала №2 штаб-квартиры ООН объявила президент конференции Рена Ли из Сингапура. Позже делегаты должны еще собраться, чтобы официально утвердить текст, но он не будет пересматриваться.

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— В Сингапуре мы любим учиться, и это было учебное путешествие на всю жизнь, — сказала Ли.

Она поблагодарила делегатов за их преданность делу и за то, что они не покидали конференц-зал в течение 48 часов и работали всю ночь, чтобы “завершить дело”.

Исторический договор имеет решающее значение для выполнения обязательства 30х30, взятого странами на конференции ООН по биоразнообразию в декабре, защитить треть моря (и суши) к 2030 году.

Без договора эта цель, безусловно, не будет достигнута, поскольку до сих пор не существовало никакого правового механизма для создания природоохранных зон в открытом море. Сейчас под защитой находится примерно 10% мирового океана.

Охватывая почти две трети океана, лежащего за пределами национальных границ, договор обеспечит правовую основу для создания крупных морских природоохранных территорий для защиты от потери дикой природы и распределения генетических ресурсов открытого моря.

Договор предусматривает создание Конференции сторон, которая будет периодически собираться и позволит государствам-членам отчитываться по таким вопросам, как регулирование и биоразнообразие.

Океанические экосистемы производят половину кислорода, которым мы дышим, составляют 95% биосферы планеты и поглощают углекислый газ, являясь крупнейшим в мире поглотителем углерода.

Однако до сих пор фрагментарность и слабое соблюдение правил, регулирующих открытое море, делали эту территорию более уязвимой к эксплуатации, чем прибрежные воды.