Фракция СН попросит Зеленского предоставить расстрелянному военному звание Героя Украины

Март, 07 в 0:44

Фракция политической партии Слуга народа хочет направить президенту Владимиру Зеленскому обращение с просьбой предоставить расстрелянному воину звание Героя Украины (посмертно).

— Очередным военным преступлением Российской Федерации стал расстрел безоружного воина, последними словами которого были Слава Украине. Эту жестокую расправу оккупанты сами же сняли, — говорится в сообщении.

В партии отметили, что склоняют головы перед героизмом патриота, который перед лицом жестокого врага проявил мужество и остался верным народу Украины и военной присяге до конца. Его подвиг останется навсегда в памяти украинцев.

— Мы сделаем все, чтобы привлечь убийц к ответственности и наказать за совершенное бесчеловечное преступление. Не имея возможности победить нас на поле боя, агрессор прибегает к многочисленным преступлениям против гражданского населения и военнопленных, пытаясь сломать нашу волю к борьбе. Героям слава!

Мировое сообщество, парламенты, правительства и международные организации призывают наказать государство-террориста и российское руководство за все военные преступления и акты геноцида, совершенные против украинского народа.