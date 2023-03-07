Март, 06 в 23:16

Сегодня в сети появилось видео, как расстреляли военного за патриотический лозунг Слава Украине. Факты ICTV вспоминают, почему так начали говорить и что нужно отвечать.

Слава Украине — это украинский национальный лозунг. Он появился в начале XX века в различных вариациях, впоследствии став своеобразным гимном борцов за независимость Украины.

Первоначально лозунг получил распространение во время Украинской революции (1918 — 1921 годов). В 1920-30-х годах был привычным на Западе Украины и в украинской диаспоре.

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Однако он возродился с новой силой после провозглашения независимости Украины (1991 год), а приобрел популярность во время Евромайдана (2013 год) и после начала войны России (с 2014 года).

Во время российской вооруженной агрессии лозунг получил распространение в украинской армии. В частности, в феврале 2018 года правительство внесло на рассмотрение Верховной Рады законопроект №7549, которым предложило установить лозунг Слава Украине — Героям слава, как официальное приветствие для военных ВСУ.

В августе 2018 года приветствие впервые прозвучало как часть церемонии парада в честь 27-летия независимости Украины и 100-летия возрождения украинской государственности. А в октябре этого года Верховная Рада ввела лозунг как приветствие в ВСУ и Национальной полиции.

Впоследствии эти слова получили массовое распространение после полномасштабного вторжения РФ в 2022 году. На слова Слава Украине настоящие патриоты отвечают Героям слава, чтя память наших героев.

Сегодня, 6 марта 2023 года, лозунг Слава Украине звучит еще больнее для каждого патриота, который искренне любит свою страну. В этот день в сети начало распространяться видео, на котором произошел расстрел украинского пленного после того, как из его уст прозвучали эти слова.