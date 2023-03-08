“Они затонули”, как говорят в России: Подоляк о взрывах на газопроводах Северный поток

Март, 07 в 22:19

Украина не имеет отношения к взрывам в Балтийском море и не располагает информацией о “проукраинской группе по подрыву” на газопроводах Северный поток и Северный поток-2 в прошлом году.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. По его словам, Украина к этому не причастна.

– Хотя я люблю коллекционировать интересные конспирологические теории об украинском правительстве, но должен отметить. Украина не имеет отношения к казусу в Балтийском море и не располагает информацией о “проукраинских группах по подрыву”. Что произошло с Северными потоками? “Они затонули”, как говорят в самой России, – отметил Подоляк.

Сейчас смотрят

Недавно издание The New York Times опубликовало статью, в которой подрывы на газопроводах Северный поток связывают с якобы проукраинскими силами.

В то же время в статье отмечается, что у них нет доказательств того, что руководство Украины причастно к операции, или что злоумышленники действовали по указаниям каких-либо украинских чиновников, в частности президента Владимира Зеленского.

Однако отмечается, что исполнители подрыва якобы были противниками российского диктатора Владимира Путина, но не указывая членов группы, а также того, кто руководил операцией или оплачивал ее.