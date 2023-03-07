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ЕС впервые ввел санкции против командиров армии РФ, причастных к сексуальным преступлениям в Украине

Юлия Соколова, редактор ленты
санкції
Фото: Depositphotos

Во вторник, 7 марта, Европейский Союз ввел санкции против девяти физических лиц и трех организаций за совершение серьезных нарушений прав человека и злоупотреблений, включая сексуальное и гендерное насилие.

Как сообщили в пресс-службе Совета ЕС, эти ограничения еще раз подтверждают решимость Евросоюза защищать права человека во всем мире.

В санкционный список попали двое военных командиров ВС РФ, участвующих в полномасштабной войне РФ против Украины. Речь идет о:

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1. Генерал-майоре, командире дивизии Росгвардии Николае Кузнецове, члены подразделения которого “систематически участвовали в актах сексуального насилия и изнасилований в Украине в марте/апреле 2022 года”.

2. Полковнике Рамиле Ибатуллине. Он принимал участие в военных действиях на Донбассе в 2014-2017 годах. В марте 2022 года 90-я гвардейская танковая дивизия РФ под его командованием участвовала в наступлении на Чернигов и Киев.

– Во время наступления бойцы его подразделения совершали акты сексуального и гендерного насилия против мирного населения Украины. После огласки этих фактов Минобороны РФ присвоило Ибатуллину звание полковника, – отмечается в решении ЕС.

В Совете ЕС подчеркивают, что масштабы и тяжесть актов сексуального и гендерного насилия на оккупированных РФ территориях Украины свидетельствуют о “планировании на более систематическом уровне”. Российские командиры знают об этих случаях, а иногда поощряют или приказывают совершать такие преступления.

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Кроме того, под санкции попали:

  • сотрудники управления полиции в Москве Александр Федоринов и Иван Рябов, ответственные за произвольные аресты, а также пытки и другие жестокие виды обращения (в частности, в отношении женщин, вышедших на антивоенные акции в марте 2022 года);
  • два министра правительства исламистского движения Талибан в Афганистане за запрет для женщин получать высшее образование и введение гендерной сегрегации в общественных местах;
  • командиры повстанцев в Южном Судане, ответственные за систематическое использование сексуального и гендерного насилия в качестве тактики войны в стране;
  • заместитель министра внутренних дел Мьянмы;
  • женская тюрьма Карчак в Иране, Сирийская республиканская гвардия и Управление начальника по военной безопасности в Мьянме, “учитывая их роль в серьезных нарушениях прав человека на сексуальной и гендерной почве”.

– В канун Международного женского дня переходим от слов к делу. Независимо от того, где это произойдет, мы будем бороться со всеми формами насилия в отношении женщин и искоренять их…

Мы активизируем усилия по противодействию сексуальному и гендерному насилию, чтобы гарантировать полную ответственность виновных за свои действия и бороться с безнаказанностью, — заявил высокий представитель ЕС вопросов иностранных дел и политики безопасности Жозеп Боррель.

Как отметил министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра, это первый случай применения санкций Евросоюзом за подобные преступления.

– После вторжения РФ появились ужасные сообщения о сексуальном насилии над украинскими девушками и женщинами. Этот тип насилия не может остаться без ответа. Поэтому я приветствую сегодняшний пакет санкций ЕС, инициированный Нидерландами. Пакет нацелен на разных лиц и организаций, в том числе из России, Ирана и Афганистана. Это первый случай, когда ЕС защищает жертв сексуального насилия таким образом, сообщил Гукстра.

Санкции предусматривают замораживание активов и запрет на въезд в Евросоюз. Кроме того, компаниям в ЕС запрещено оказывать услуги подсанкционным лицам.

Недавно первая леди Украины Елена Зеленская сообщила, что украинские правоохранители установили 171 потерпевшего от сексуального насилия со стороны военных РФ.

Источник: Совет ЕС

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