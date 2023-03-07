Март, 07 в 19:38

Во вторник, 7 марта, Европейский Союз ввел санкции против девяти физических лиц и трех организаций за совершение серьезных нарушений прав человека и злоупотреблений, включая сексуальное и гендерное насилие.

Как сообщили в пресс-службе Совета ЕС, эти ограничения еще раз подтверждают решимость Евросоюза защищать права человека во всем мире.

В санкционный список попали двое военных командиров ВС РФ, участвующих в полномасштабной войне РФ против Украины. Речь идет о:

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1. Генерал-майоре, командире дивизии Росгвардии Николае Кузнецове, члены подразделения которого “систематически участвовали в актах сексуального насилия и изнасилований в Украине в марте/апреле 2022 года”.

2. Полковнике Рамиле Ибатуллине. Он принимал участие в военных действиях на Донбассе в 2014-2017 годах. В марте 2022 года 90-я гвардейская танковая дивизия РФ под его командованием участвовала в наступлении на Чернигов и Киев.

– Во время наступления бойцы его подразделения совершали акты сексуального и гендерного насилия против мирного населения Украины. После огласки этих фактов Минобороны РФ присвоило Ибатуллину звание полковника, – отмечается в решении ЕС.

В Совете ЕС подчеркивают, что масштабы и тяжесть актов сексуального и гендерного насилия на оккупированных РФ территориях Украины свидетельствуют о “планировании на более систематическом уровне”. Российские командиры знают об этих случаях, а иногда поощряют или приказывают совершать такие преступления.

Кроме того, под санкции попали:

сотрудники управления полиции в Москве Александр Федоринов и Иван Рябов, ответственные за произвольные аресты, а также пытки и другие жестокие виды обращения (в частности, в отношении женщин, вышедших на антивоенные акции в марте 2022 года);

два министра правительства исламистского движения Талибан в Афганистане за запрет для женщин получать высшее образование и введение гендерной сегрегации в общественных местах;

командиры повстанцев в Южном Судане, ответственные за систематическое использование сексуального и гендерного насилия в качестве тактики войны в стране;

заместитель министра внутренних дел Мьянмы;

женская тюрьма Карчак в Иране, Сирийская республиканская гвардия и Управление начальника по военной безопасности в Мьянме, “учитывая их роль в серьезных нарушениях прав человека на сексуальной и гендерной почве”.

– В канун Международного женского дня переходим от слов к делу. Независимо от того, где это произойдет, мы будем бороться со всеми формами насилия в отношении женщин и искоренять их… Мы активизируем усилия по противодействию сексуальному и гендерному насилию, чтобы гарантировать полную ответственность виновных за свои действия и бороться с безнаказанностью, — заявил высокий представитель ЕС вопросов иностранных дел и политики безопасности Жозеп Боррель.

Как отметил министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра, это первый случай применения санкций Евросоюзом за подобные преступления.

– После вторжения РФ появились ужасные сообщения о сексуальном насилии над украинскими девушками и женщинами. Этот тип насилия не может остаться без ответа. Поэтому я приветствую сегодняшний пакет санкций ЕС, инициированный Нидерландами. Пакет нацелен на разных лиц и организаций, в том числе из России, Ирана и Афганистана. Это первый случай, когда ЕС защищает жертв сексуального насилия таким образом, сообщил Гукстра.

The package targets various individuals and organisations, including from Russia, Iran and Afghanistan. It is the first time the EU is standing up for the victims of sexual violence in this particular way. An important step, in the run up to #InternationalWomensDay. 2/3 — Wopke Hoekstra (@WBHoekstra) March 7, 2023

Санкции предусматривают замораживание активов и запрет на въезд в Евросоюз. Кроме того, компаниям в ЕС запрещено оказывать услуги подсанкционным лицам.

Недавно первая леди Украины Елена Зеленская сообщила, что украинские правоохранители установили 171 потерпевшего от сексуального насилия со стороны военных РФ.

Источник: Совет ЕС