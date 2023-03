Во вторник, 7 марта, Европейский Союз ввел санкции против девяти физических лиц и трех организаций за совершение серьезных нарушений прав человека и злоупотреблений, включая сексуальное и гендерное насилие.

Как сообщили в пресс-службе Совета ЕС, эти ограничения еще раз подтверждают решимость Евросоюза защищать права человека во всем мире.

В санкционный список попали двое военных командиров ВС РФ, участвующих в полномасштабной войне РФ против Украины. Речь идет о:

1. Генерал-майоре, командире дивизии Росгвардии Николае Кузнецове, члены подразделения которого “систематически участвовали в актах сексуального насилия и изнасилований в Украине в марте/апреле 2022 года”.

2. Полковнике Рамиле Ибатуллине. Он принимал участие в военных действиях на Донбассе в 2014-2017 годах. В марте 2022 года 90-я гвардейская танковая дивизия РФ под его командованием участвовала в наступлении на Чернигов и Киев.

В Совете ЕС подчеркивают, что масштабы и тяжесть актов сексуального и гендерного насилия на оккупированных РФ территориях Украины свидетельствуют о “планировании на более систематическом уровне”. Российские командиры знают об этих случаях, а иногда поощряют или приказывают совершать такие преступления.

Кроме того, под санкции попали:

Как отметил министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра, это первый случай применения санкций Евросоюзом за подобные преступления.

The package targets various individuals and organisations, including from Russia, Iran and Afghanistan. It is the first time the EU is standing up for the victims of sexual violence in this particular way. An important step, in the run up to #InternationalWomensDay. 2/3

— Wopke Hoekstra (@WBHoekstra) March 7, 2023