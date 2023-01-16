В одном из деоккупированных сел Киевщины каждая девятая женщина подверглась сексуальному насилию — NYT

Январь, 16 в 21:28

Американская газета The New York Times опубликовала задокументированные показания следователей о сексуальном насилии в отношении женщин, мужчин и детей со стороны российских солдат на оккупированных территориях.

— Это отвратительно, и за это должна быть ответственность, — отреагировала на статью в Twitter посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд.

Посол назвала приведенные случаи “хорошо задокументированными”.

Украинские следователи документируют преступления сексуального характера во всех регионах, где побывали войска РФ, включая изнасилование, принуждение к обнажению и пыткам: в Киевской, Черниговской, Харьковской, Донецкой областях, а также в Херсонской области.

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Следователь Генеральной прокуроры Украины Анна Сосонская рассказала, что российские силы использовали сексуальные преступления как оружие войны, о чем свидетельствуют доказательства.

Жертвами становились люди от 80 лет до 4-летней девочки, говорится в отчете следователей прокуратуры. В нем также подробно описано более десяти случаев групповых изнасилований, принуждения членов семьи наблюдать за сексуальным насилием над родственником и сексуального насилия над задержанными.

Сосонская отметила, что сексуальные преступления во время войны часто остаются скрытыми из-за стыда или страха.

По информации издания, прокурор Генпрокуратуры Ирина Диденко открыла уже 154 дела о сексуальном насилии, но настоящее количество, по ее словам, “намного, гораздо больше”.

По ее словам, в одном ранее оккупированном селе Киевской области психологи обнаружили, что каждая девятая женщина подверглась сексуальному насилию. Сотни людей подверглись такой же пытке в российских изоляторах.

Москва традиционно отрицает обвинения в нарушениях прав человека, несмотря на многочисленные доказательства, собранные украинскими и международными следователями.

Британский юрист Уэйн Джордаш, консультирующий украинскую прокуратуру, сказал, что видит признаки молчаливого согласия командиров среди дел, которые он рассмотрел.

Свидетели сообщили, что командиры приказывали изнасиловать или давали указания, которые наводили на мысль, что они потакали этому, например, говорили солдатам немного расслабиться.

Фото: Херсонская областная прокуратура