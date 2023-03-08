Иран тайно поставлял России боеприпасы – британские спецслужбы

Март, 08 в 12:21

В начале 2023 года Иран мог передать России около 100 млн пуль и 300 тыс. снарядов.

Об этом сообщает Sky News ссылаясь на собственные источники в британских спецслужбах.

Как пишет издание, 10 и 12 января из иранского порта вышли грузовые суда Musa Jalil и Begey под российскими флагами.

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– Они шли через Каспийское море и на несколько дней останавливались у берегов Туркменистана. Причины этого неизвестны. 27 января корабли зашли в российский порт Астрахань, а покинули его только 3 февраля, – говорится в сообщении.

По данным источников в разведке, суда перевозили около 200 контейнеров с оружием. Также там, вероятно, были боеприпасы для реактивных систем залпового огня, минометов и пулеметов.

– Иран направил два грузовых судна, на борту которых находилось около 200 новых морских контейнеров с боеприпасами для российских боевых действий в Украине, – пишет издание.

Источники сообщили, что Иран мог передать РФ примерно 100 млн пуль разного размера – 5,56 мм, 7,62 мм, 9 мм, 12,7 мм и 14,5 мм – для использования в пистолетах, автоматах и пулеметах.

Предполагают, что Москва заплатила за боеприпасы наличными.