Украинцев в Польше заставят вернуть почти 2 млн злотых неправомерно предоставленных соцвыплат

Март, 08 в 20:14

В Польше заявили, что примерно 2 млн злотых были неправомерно выплачены гражданам Украины Институтом социального страхования.

Как сообщает Rzeczpospolita, именно из-за этого помощь, которую ZUS выплатил беженцам после того, как они покинули Польшу, хотят вернуть.

— Заведение социального страхования (ZUS) принимает последовательные решения относительно неправомерно полученных выплат и обязывает бенефициаров вернуть их, — рассказал представитель ZUS Павел Жебровский.

Если украинский беженец хотел получить помощь в Польше, то он не мог оставлять ее больше, чем на 30 дней. Однако долгое время существовала проблема в определении того, кто выехал.

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28 января 2023 года вступила в силу поправка к Закону о помощи гражданам Украины в связи с войной, которую развязала Россия на территории Украины. В ней говорится, что выплата помощи семьям граждан Украины, пребывание которых в Польше считается легальным, подлежит прекращению, если получатель помощи или ребенок, на которого назначено пособие, выезжает за пределы Польши.

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Благодаря поправке, ZUS также получил доступ к реестру Пограничной службы, а вместе с ним и к информации о датах въезда и выезда граждан Украины с территории Польши.

В течение месяца, когда действовало новое положение Закона о помощи, ZUS прекратил выплату помощи около 3 200 гражданам Украины.

Жебровский пояснил, если такие лица вернутся в Польшу в течение 30 дней, считая от даты выезда, они не потеряют легального пребывания в Польше и выплаты помощи будут восстановлены.

Источник: Rzeczpospolita