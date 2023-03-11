Март, 10 в 22:33

Беларуский правитель Александр Лукашенко подписал указ О призыве офицеров запаса на военную службу, который предусматривает призыв в вооруженные силы Беларуси до 250 человек.

Об этом говорится в его пресс-службе самопровозглашенного президента Беларуси 10 марта.

Указ предусматривает призыв на протяжении 2023 года до 230 мужчин в возрасте до 27 лет, а также до 20 человек в органы пограничной службы. Касательно всех призванных, в рамках этого указа, существует критерий — они должны пройти обучение по соответствующим программам подготовки офицеров запаса на военных кафедрах или факультетах и иметь воинское звание офицера, а также быть зачислены в запас.

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— Реализация этого указа позволит повысить уровень укомплектованности первичных военных должностей офицерского состава в Вооруженных силах, обеспечить качественную подготовку мобилизационного резерва, — говорится в сообщении.

Министерство обороны Беларуси ранее отрицало информацию о возможной мобилизации из-за войны России против Украины. Оборонное ведомство говорило, что беларусские военные комиссии проводят лишь плановые проверки списков призывников.

Кроме того, на сайте беларусского диктатора сообщается, что Александр Лукашенко на протяжении 12-13 марта будет с официальным визитом в Иране, где проведет переговоры с президентом Исламской республики Ибрагимом Раиси.

Главной темой встречи в Тегеране станет “развитие взаимодействия по всему спектру двусторонних отношений с акцентом на торгово-экономическое сотрудничество”. Стороны также хотят обсудить реализацию проектов в отраслях промышленности, сельского хозяйства, транспорта и логистики. Отдельное внимание будет уделено ситуации в регионе и в мире в целом.

Поддержка агрессии РФ со стороны Беларуси

Начиная с 24 февраля 2022 года власти Беларуси поддерживают российскую агрессию против Украины, допуская военных армии РФ к инфраструктуре на своей территории и предоставляя воздушное пространство для атак по украинским городам. Кроме того, российские солдата пресекли беларуско-украинскую границу в начале полномасштабного вторжения, чтобы совершить свое продвижение по направлению к Киеву.

На данный момент оккупационные войска РФ проходят подготовку на территории Беларуси, используя полигоны этого государства, откуда потом отправляются на войну против Украины.

Журналисты также сообщали, что Беларусь, вероятно, помогает России вооружением, поскольку существуют сведенья о переправке танков и другой бронетехники на территорию РФ. Минск эту информацию отрицает.

В сентябре прошлого года официальный Минск заявил, что Беларусь создаст совместную группировку войск с РФ из-за “необходимости противодействия агрессивным намерениям НАТО и обеспечения обороноспособности”. По данным Минобороны Беларуси, в группировку войдет до 9 тыс. военнослужащих РФ, а также до 170 танков, до 200 единиц бронетехники и до 100 орудий.