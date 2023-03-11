Для Украины время измеряется жизнями! Экс-президент Эстонии призвала предоставить ВСУ истребители

Март, 11 в 16:02

Западные партнеры должны немедленно предоставить Украине истребители, поскольку каждый день, потраченный на размышления, приносит новые жертвы и отдаляет победу над Россией.

Об этом в интервью Tagesspiegel заявила президент Эстонии (2016 — 2021) Керсти Кальюлайд.

— Если украинцы говорят, что им нужны истребители, то мы должны им помочь. Ежедневно на фронте гибнут около 100 украинских военных и около 300 получают ранения. Каждый день, — подчеркнула она.

Кальюлайд говорит, что понимает нетерпение украинцев, поскольку для них “время измеряется не часами, а человеческими жизнями”.

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Министр обороны Эстонии Ханно Певкур 26 февраля во время визита в Киев объявил о новом пакете помощи, который включает штурмовые винтовки, пистолеты, беспилотные летательные аппараты, тепловизоры, генераторы, зарядные устройства, а также одежду.

В январе стало известно, что Эстония передает Украине все свои 155-миллиметровые гаубицы.

Источник: Tagesspiegel