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Страны ЕС планируют совместное патрулирование морей из-за угрозы провокаций со стороны РФ — FT

Валентина Летяк, редактор ленты
Балтійське море
Фото: Depositphotos

После того, что произошло с Северным потоком в сентябре прошлого года, Евросоюз должен подумать о защите критически важной морской инфраструктуры и кораблей от всех возможных угроз со стороны РФ.

Об этом заявил комиссар ЕС по вопросам окружающей среды, океанов и рыболовства Виргиниус Синкявичюс в интервью Financial Times.

По его словам, обновленная морская стратегия будет содержать комплексный план действий, предусматривающий ежегодные военно-морские учения в рамках ЕС, совместное патрулирование морей с лучшей координацией между странами-членами, а также усиление спутникового мониторинга и обмена разведданными.

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Голландская разведка в этом году уже фиксировала активность российских кораблей вокруг ветровых электростанций, нефтяных и газовых буровых платформ, телекоммуникационных кабелей в Северном море, что может свидетельствовать о вероятной подготовке диверсий.

— Нельзя ничего исключать. Конечно, мы должны быть готовы. 24 февраля 2022 года мир изменился, изменилась и наша ситуация с безопасностью, — подчеркнул Синкявичюс.

Он сказал, что план включает предложения по борьбе с “неразорвавшимися боеприпасами и минами в море”, в частности создание специальной группы для очистки Черного моря после войны.

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В сентябре 2022 года Дания и Швеция зафиксировали сразу три повреждения на магистралях российских газопроводов Северный поток и Северный поток-2.  По словам шведских сейсмологов, на месте аварий было два взрыва.

Источник: Financial Times
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