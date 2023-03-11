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Польша впервые самостоятельно транспортировала сжиженный газ из США

Илья Нежигай, редактор ленты
Польша впервые самостоятельно транспортировала сжиженный газ из США

Названный в честь президента Польши газовоз Лех Качиньский, принадлежащий польской компании PKN Orlen, впервые доставил к терминалу в городе Свиноуйсьце партию в 70 тыс. тонн сжиженного природного газа из США.

Об этом пишет польское издание PAP.

Во время церемонии принятия газовоза вице-премьер-министр Польши Яцек Сасин заявил, что в этот день Польша доказала, что является независимым и энергетически суверенным государством.

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Он напомнил, что политика энергетической независимости Польши от поставок сырья из России была инициирована экс-президентом Лехом Качиньским.

В свою очередь гендиректор PKN Orlen Даниэль Обайтек сообщил, что концерн инвестирует 70 млрд злотых в увеличение добычи нефти и газа, подавляющее большинство которых в Норвегии, а также в Польше, Канаде и Пакистане.

Справочно

Лех Качиньский является первым из восьми газовозов, которые планируется построить в Польше. Судно спустили на воду посреди декабря 2022 года.

Следующим газовозом, как ожидается, будет Гражина Гесицкая, которая сейчас проходит ходовые испытания у берегов Южной Кореи.

Следующие суда, которые смогут транспортировать газ, будут поставлены в 2024 году.

Корабли будут иметь длину около 300 метров и смогут перевозить около 174 тыс. кубометров, или около 70 тыс. тонн сжиженного газа.

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Фото: Daniel Obajtek

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