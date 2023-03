Названный в честь президента Польши газовоз Лех Качиньский, принадлежащий польской компании PKN Orlen, впервые доставил к терминалу в городе Свиноуйсьце партию в 70 тыс. тонн сжиженного природного газа из США.

Об этом пишет польское издание PAP.

Во время церемонии принятия газовоза вице-премьер-министр Польши Яцек Сасин заявил, что в этот день Польша доказала, что является независимым и энергетически суверенным государством.

Он напомнил, что политика энергетической независимости Польши от поставок сырья из России была инициирована экс-президентом Лехом Качиньским.

В свою очередь гендиректор PKN Orlen Даниэль Обайтек сообщил, что концерн инвестирует 70 млрд злотых в увеличение добычи нефти и газа, подавляющее большинство которых в Норвегии, а также в Польше, Канаде и Пакистане.

To historyczny dzień ???????? Pierwszy polski gazowiec „Lech Kaczyński” dopłynął do gazoportu w Świnoujściu, dostarczając do Polski amerykański gaz ziemny LNG ???? Budujemy własną flotę gazowców, która umacnia międzynarodową pozycję PKN ORLEN ????????

Zapraszam do obejrzenia krótkiego filmu???????? pic.twitter.com/SMtygx0ZnX

