Российский диктатор Владимир Путин готовится к поездке в Китай после саммита президента США Дональда Трампа и лидера КНР Си Цзиньпина в Пекине.

Об этом сообщает South China Morning Post со ссылкой на собственные источники, а также Reuters со ссылкой на представителя Кремля Дмитрия Пескова.

Визит Путина в Китай: что известно

По данным СМИ, однодневный визит Владимира Путина в Пекин запланирован на 20 мая.

Сейчас смотрят

South China Morning Post отмечает, что поездка российского лидера состоится всего через несколько дней после переговоров президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина в столице Китая.

Журналисты также пишут, что визит Путина вряд ли будет сопровождаться таким же масштабным вниманием, как встреча американского и китайского лидеров.

В то же время пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил Reuters, что Путин “в ближайшее время” посетит Китай.

По его словам, подготовка к поездке уже завершена.

В Reuters также отметили, что Путин и Си Цзиньпин встречались уже более 40 раз. Последний раз они виделись в Пекине в сентябре прошлого года.

Китай принимает лидеров США и РФ в одном месяце

South China Morning Post отмечает, что для Китая это будет первый случай, когда страна в течение одного месяца отдельно будет принимать лидеров США и России.

Это связывают с попытками Пекина поддерживать связи одновременно с Вашингтоном и Москвой.

Также после визита Путина Китай станет первой страной, которая за несколько месяцев примет всех четырех лидеров других постоянных членов Совета Безопасности ООН.

В декабре Пекин посещал президент Франции Эммануэль Макрон, а в январе — премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

По данным источников SCMP, визит в Китай станет первой зарубежной поездкой Путина в 2026 году.

Накануне в Пекине состоялись переговоры президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина.

Во время встречи стороны обсудили торговые вопросы, ситуацию вокруг Тайваня и войну на Ближнем Востоке.

Китай также предупредил США о рисках конфликта из-за Тайваня, а Вашингтон заявил о намерении достичь новых торговых договоренностей с Пекином.

Источник : Укрінформ, Reuters

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.