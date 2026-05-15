Путин собирается с визитом в Китай через несколько дней после Трампа – СМИ
- Владимир Путин может приехать в Пекин 20 мая.
- Кремль заявил, что подготовка к визиту завершена.
Российский диктатор Владимир Путин готовится к поездке в Китай после саммита президента США Дональда Трампа и лидера КНР Си Цзиньпина в Пекине.
Об этом сообщает South China Morning Post со ссылкой на собственные источники, а также Reuters со ссылкой на представителя Кремля Дмитрия Пескова.
Визит Путина в Китай: что известно
По данным СМИ, однодневный визит Владимира Путина в Пекин запланирован на 20 мая.
South China Morning Post отмечает, что поездка российского лидера состоится всего через несколько дней после переговоров президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина в столице Китая.
Журналисты также пишут, что визит Путина вряд ли будет сопровождаться таким же масштабным вниманием, как встреча американского и китайского лидеров.
В то же время пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил Reuters, что Путин “в ближайшее время” посетит Китай.
По его словам, подготовка к поездке уже завершена.
В Reuters также отметили, что Путин и Си Цзиньпин встречались уже более 40 раз. Последний раз они виделись в Пекине в сентябре прошлого года.
Китай принимает лидеров США и РФ в одном месяце
South China Morning Post отмечает, что для Китая это будет первый случай, когда страна в течение одного месяца отдельно будет принимать лидеров США и России.
Это связывают с попытками Пекина поддерживать связи одновременно с Вашингтоном и Москвой.
Также после визита Путина Китай станет первой страной, которая за несколько месяцев примет всех четырех лидеров других постоянных членов Совета Безопасности ООН.
В декабре Пекин посещал президент Франции Эммануэль Макрон, а в январе — премьер-министр Великобритании Кир Стармер.
По данным источников SCMP, визит в Китай станет первой зарубежной поездкой Путина в 2026 году.
Накануне в Пекине состоялись переговоры президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина.
Во время встречи стороны обсудили торговые вопросы, ситуацию вокруг Тайваня и войну на Ближнем Востоке.
Китай также предупредил США о рисках конфликта из-за Тайваня, а Вашингтон заявил о намерении достичь новых торговых договоренностей с Пекином.