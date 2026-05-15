Представители МВФ в ближайшие недели приедут в Украину, чтобы оценить ход экономических реформ и расширение налоговой базы в рамках кредитной программы на $8,1 млрд.

Об этом сообщает Reuters.

Представители МВФ посетят Украину: какова цель

Как заявила пресс-секретарь МВФ Джули Козак, для Украины критически важно увеличивать объемы внутреннего финансирования.

Необходимо покрывать “очень, очень значительные” финансовые потребности наряду с масштабной внешней помощью, которую страна получает от партнеров после начала полномасштабного вторжения РФ.

По ее словам, украинские власти должны расширить налоговую базу и вывести часть теневой экономики в официальный сектор.

Козак отметила, что объем теневой экономики в Украине составляет около 45% ВВП.

Она также подчеркнула, что в рамках последней кредитной программы с МВФ Украина взяла на себя обязательства провести комплексные реформы.

Они необходимы не только для выполнения условий финансирования, но и для достижения цели Киева по вступлению в Евросоюз и привлечения значительной международной донорской поддержки.

Новая кредитная программа МВФ, утвержденная в феврале, должна пройти пересмотр в июне. В ходе него будет определено, выполняет ли Украина установленные цели.

Кроме того, в рамках программы стороны будут обсуждать налоговые вопросы. В частности, речь идет о возможном введении НДС на дешевые посылки из-за рубежа и налога для ФЛП.

В то же время Козак не уточнила, готов ли МВФ смягчить какие-либо условия кредитования.

Напомним, премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что МВФ с пониманием отнесся к деликатности вопроса о введении налога на добавленную стоимость для физических лиц-предпринимателей.

