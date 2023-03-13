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Россия ведет против Молдовы гибридную войну – министр обороны

Валентина Чорна, редактор ленты
Прапор Молдови
Фото: Dreamstime

На данный момент непосредственной военной опасности для Молдовы нет. Однако Россия ведет против страны гибридную войну с целью “свержения государственной власти”.

Об этом заявил министр обороны Молдовы Анатолий Носатый, пишет The Guardian.

— Непосредственной военной опасности для Молдовы пока не существует, но есть другие виды опасностей, которые влияют на безопасность страны — гибридная война, — отметил чиновник.

По его словам, Россия с помощью создания дезинформации и напряженности внутри общества пытается “изменить политический порядок, дестабилизировать и свергнуть государственную власть”.

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Напомним, что 12 марта в Молдове начались протесты, которые организовала пророссийская партия Шор. Между полицией и митингующими произошли столкновения. 54 протестующих задержали, из них 21 — несовершеннолетние.

Глава Национальной полиции Виорел Чернеуцяну заявил, что таким образом российские спецслужбы пытаются дестабилизировать ситуацию в Молдове.

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