Россия ведет против Молдовы гибридную войну – министр обороны
На данный момент непосредственной военной опасности для Молдовы нет. Однако Россия ведет против страны гибридную войну с целью “свержения государственной власти”.
Об этом заявил министр обороны Молдовы Анатолий Носатый, пишет The Guardian.
— Непосредственной военной опасности для Молдовы пока не существует, но есть другие виды опасностей, которые влияют на безопасность страны — гибридная война, — отметил чиновник.
По его словам, Россия с помощью создания дезинформации и напряженности внутри общества пытается “изменить политический порядок, дестабилизировать и свергнуть государственную власть”.
Напомним, что 12 марта в Молдове начались протесты, которые организовала пророссийская партия Шор. Между полицией и митингующими произошли столкновения. 54 протестующих задержали, из них 21 — несовершеннолетние.
Глава Национальной полиции Виорел Чернеуцяну заявил, что таким образом российские спецслужбы пытаются дестабилизировать ситуацию в Молдове.