Россия ведет против Молдовы гибридную войну – министр обороны

Март, 13 в 17:32

На данный момент непосредственной военной опасности для Молдовы нет. Однако Россия ведет против страны гибридную войну с целью “свержения государственной власти”.

Об этом заявил министр обороны Молдовы Анатолий Носатый, пишет The Guardian.

— Непосредственной военной опасности для Молдовы пока не существует, но есть другие виды опасностей, которые влияют на безопасность страны — гибридная война, — отметил чиновник.

По его словам, Россия с помощью создания дезинформации и напряженности внутри общества пытается “изменить политический порядок, дестабилизировать и свергнуть государственную власть”.

Сейчас смотрят

Напомним, что 12 марта в Молдове начались протесты, которые организовала пророссийская партия Шор. Между полицией и митингующими произошли столкновения. 54 протестующих задержали, из них 21 — несовершеннолетние.

Глава Национальной полиции Виорел Чернеуцяну заявил, что таким образом российские спецслужбы пытаются дестабилизировать ситуацию в Молдове.