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Армия РФ оборудует инженерные заграждения, окопы и блиндажи в Ялте – Генштаб

Юля Захарченко, редактор ленты
російські військові РФ
Фото: Минобороны

На территории прибрежных турбаз и пансионатов в Ялте Донецкой области Россия дополнительно разместила около 1 тыс. военнослужащих.

По данным Генерального штаба ВСУ, из-за этого полностью перекрыты ближайшие улицы и вся пляжная зона, расставлены дополнительные блокпосты и вдвое увеличено количество пеших патрулей.

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В то же время замечено оборудование инженерных заграждений, окопов и блиндажей на самой территории баз отдыха в непосредственной близости к местам базирования оккупантов.

А еще увеличено количество учебных стрельб российских военных из различных видов вооружения в направлении моря, добавили в Генштабе.

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Источник: Генштаб ВСУ
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