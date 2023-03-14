Армия РФ оборудует инженерные заграждения, окопы и блиндажи в Ялте – Генштаб

Март, 14 в 18:18

На территории прибрежных турбаз и пансионатов в Ялте Донецкой области Россия дополнительно разместила около 1 тыс. военнослужащих.

По данным Генерального штаба ВСУ, из-за этого полностью перекрыты ближайшие улицы и вся пляжная зона, расставлены дополнительные блокпосты и вдвое увеличено количество пеших патрулей.

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В то же время замечено оборудование инженерных заграждений, окопов и блиндажей на самой территории баз отдыха в непосредственной близости к местам базирования оккупантов.

А еще увеличено количество учебных стрельб российских военных из различных видов вооружения в направлении моря, добавили в Генштабе.