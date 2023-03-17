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Новая почта открывает отделение в Литве — где и когда заработает

Юля Захарченко, редактор ленты
Нова пошта

Вскоре Новая почта заработает на территории Литвы. Открытие первого отделения Nova Post запланировано в Вильнюсе на понедельник, 20 марта.

Об этом сообщил совладелец компании Новая почта Вячеслав Климов. По его словам, новое отделение в Вильнюсе будет грузовым.

Это означает, что на почтовом отделении будет возможность отправлять и получать посылки весом до 1 тыс. кг с территории Украины.

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По данным из открытых источников, в 2023 году компания хочет выйти на довоенный уровень международных посылок путем освоения новых направлений. В первом полугодии Новая почта планирует открыть отделения в Германии, Чехии и Румынии.

В октябре 2023 года компания открыла первое отделение в Варшаве. Сейчас на территории Польши насчитывается уже 18 отделений Новой почты, расположенные в крупнейших городах.

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Фото: Новая почта

Источник: Forbes
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