Новая почта открывает отделение в Литве — где и когда заработает
Вскоре Новая почта заработает на территории Литвы. Открытие первого отделения Nova Post запланировано в Вильнюсе на понедельник, 20 марта.
Об этом сообщил совладелец компании Новая почта Вячеслав Климов. По его словам, новое отделение в Вильнюсе будет грузовым.
Это означает, что на почтовом отделении будет возможность отправлять и получать посылки весом до 1 тыс. кг с территории Украины.
По данным из открытых источников, в 2023 году компания хочет выйти на довоенный уровень международных посылок путем освоения новых направлений. В первом полугодии Новая почта планирует открыть отделения в Германии, Чехии и Румынии.
В октябре 2023 года компания открыла первое отделение в Варшаве. Сейчас на территории Польши насчитывается уже 18 отделений Новой почты, расположенные в крупнейших городах.
Фото: Новая почта