Обсудили много вопросов: Трамп назвал удачной закрытую встречу с Зеленским
- Дональд Трамп назвал удачной закрытую встречу с Владимиром Зеленским в Белом доме, во время которой они обсудили изготовление ракет для Patriot и дипломатические пути прекращения войны.
- По данным СМИ, переговоры продолжались более часа, а среди ключевых тем был возможный визит спецпредставителей США в Киев.
Президент США Дональд Трамп считает, что его встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским в Овальном кабинете прошла очень хорошо.
Об этом глава Белого дома написал в социальной сети Truth Social.
Встреча Трампа с Зеленским
По словам Трампа, во время встречи они с Зеленским обсудили многие вопросы.
– Для меня большая честь встретиться с президентом Украины Зеленским. Мы обсудили многие вопросы. Встреча прошла очень хорошо, – утверждает глава Белого дома.
По словам Зеленского, во время встречи с Трампом он обсудил лицензии от США на производство перехватчиков для систем ПВО Patriot и “ряд других идей, которые могут помочь”. Он не уточнил, о чем именно идет речь.
Переговоры президентов Украины и США прошли в закрытом формате, без привлечения прессы и последующих итоговых заявлений. Визит Зеленского в Белый дом длился больше часа.
Как сообщают медиа, в центре внимания Зеленского и Трампа были дипломатические пути прекращения войны, а также вероятный приезд специальных представителей президента США в украинскую столицу.