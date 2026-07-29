Президент США Дональд Трамп считает, что его встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским в Овальном кабинете прошла очень хорошо.

Об этом глава Белого дома написал в социальной сети Truth Social.

Встреча Трампа с Зеленским

По словам Трампа, во время встречи они с Зеленским обсудили многие вопросы.

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– Для меня большая честь встретиться с президентом Украины Зеленским. Мы обсудили многие вопросы. Встреча прошла очень хорошо, – утверждает глава Белого дома.

По словам Зеленского, во время встречи с Трампом он обсудил лицензии от США на производство перехватчиков для систем ПВО Patriot и “ряд других идей, которые могут помочь”. Он не уточнил, о чем именно идет речь.

Переговоры президентов Украины и США прошли в закрытом формате, без привлечения прессы и последующих итоговых заявлений. Визит Зеленского в Белый дом длился больше часа.

Как сообщают медиа, в центре внимания Зеленского и Трампа были дипломатические пути прекращения войны, а также вероятный приезд специальных представителей президента США в украинскую столицу.

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