Март, 17 в 20:00

Международный уголовный суд выдал ордер на арест Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ Марии Львовой-Беловой. Пользователи соцсетей уже массово отреагировали на историческое событие для Украины и всего мира.

Некоторые украинцы уже шутят, что Путин будет сидеть в одной камере с российским оппозиционером Алексеем Навальным, который фигурировал в одноименном документальном фильме, получившем скандальный Оскар.

Другие уже же создали мемы о том, что Путин никуда и не собирался выходить из своего бункера, в котором сидит с февраля 2022 года. Правда это или нет — обществу доподлинно не известно, однако эта версия имеет право на существование.

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Международный уголовный суд выдал ордера на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченной при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

По данным МУС, есть разумные основания считать, что российский лидер несет уголовную ответственность за военное преступление незаконной депортации населения (детей) и перемещения населения (детей) из оккупированных районов Украины в Российскую Федерацию.