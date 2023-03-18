Спецназовцы СБУ за ночь уничтожили 10 российских танков и БТР
Фото: СБУ
В СБУ показали, как их спецназовцы “Белые Волки” за одну ночь уничтожили 10 российских танков и один БТР на Донецком направлении.
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— Наши спецы Центра спецопераций А отработали вражескую технику на Донецком направлении. Также был сожжен один БТР противника. Таким образом, на их счету 11 уничтоженных целей! За одну ночь, — уточняют в Службе безопасности.
За последние сутки ВСУ уничтожили еще 880 российских оккупантов, общие потери врага достигли около 164 200 убитыми.
Украинские защитники также уничтожили много боевой техники, в частности пять танков, семь броневиков, восемь артсистем и 14 беспилотников оперативно-тактического уровня.