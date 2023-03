Тянет на место преступления: визит Путина в Мариуполь сравнили с Гитлером в 1941 году

Поездку российского диктатора Владимира Путина во временно оккупированный Мариуполь в 2023 году сравнили с визитом лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера в 1941 году.

В Мариупольском городском совете заметили, что международный преступник Путин посетил Мариуполь ночью, чтобы при свете дня не видеть разбомбленного российскими войсками города.

Is he scared of his officials more than of Mariupol’s “residents”? pic.twitter.com/qyufeOb9Ch

Two photos: “Putin” at his Security Council and “Putin” in Mariupol.

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк убежден, что у диктатора Путина нет никакого раскаяния за совершенные военные преступления.

Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко опубликовал снимок Адольфа Гитлера во время посещения Мариуполя в декабре 1941 года.

Another dictator also visited Mariupol once. We know how his story ended.

????: Hitler visiting Army Group South HQ at Mariupol, Ukraine in December 1941.

“Many historians and contemporaries claim that it was here that Hitler first realized the war was lost” — WarHistoryOnline pic.twitter.com/jcWUjyxLzG

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) March 19, 2023