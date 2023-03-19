Тянет на место преступления: визит Путина в Мариуполь сравнили с Гитлером в 1941 году

Март, 19 в 19:17

Поездку российского диктатора Владимира Путина во временно оккупированный Мариуполь в 2023 году сравнили с визитом лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера в 1941 году.

— Как и подобает ворам, Путин под покровом ночи посетил украинский Мариуполь. Во-первых, это безопаснее. Темнота позволяет ему осветить то, что он хочет показать, и спрятать город, который его армия полностью разрушена, — отметили в Министерстве обороны Украины.

В Мариупольском городском совете заметили, что международный преступник Путин посетил Мариуполь ночью, чтобы при свете дня не видеть разбомбленного российскими войсками города.

— В темноте не видно, сколько черных расстрелянных домов стоит, а где вместо высоток осталась груда камней. Мариуполь — это роковая ошибка кровавого диктатора. Он показал истинное лицо “русского мира”, — считают в горсовете.

Two photos: “Putin” at his Security Council and “Putin” in Mariupol. Сейчас смотрят Is he scared of his officials more than of Mariupol’s “residents”? pic.twitter.com/qyufeOb9Ch — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) March 19, 2023

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк убежден, что у диктатора Путина нет никакого раскаяния за совершенные военные преступления.

— Преступника всегда тянет на место преступления. Пока страны цивилизованного мира заявляют об аресте Путина в случае пересечения границы, организатор убийств тысяч мариупольских семей приехал любоваться руинами города и братскими могилами, — подчеркнул Подоляк.

Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко опубликовал снимок Адольфа Гитлера во время посещения Мариуполя в декабре 1941 года.

— Другой диктатор также однажды посетил Мариуполь. Мы знаем, чем закончилась его история… Многие историки и современники утверждают, что именно здесь Гитлер впервые понял, что война проиграна, — обратил внимание Геращенко.

Another dictator also visited Mariupol once. We know how his story ended. ????: Hitler visiting Army Group South HQ at Mariupol, Ukraine in December 1941. “Many historians and contemporaries claim that it was here that Hitler first realized the war was lost” — WarHistoryOnline pic.twitter.com/jcWUjyxLzG — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) March 19, 2023

Недавно Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина, которого обвиняют в принудительной депортации детей из Украины в РФ.

А всего три дня назад Украина отметила годовщину авиаудара россиян по зданию Мариупольского драматического театра, где прятались сотни мирных людей.