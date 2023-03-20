Нет предохранителей: Данилов о возможности ликвидации Путина на оккупированных территориях

Март, 20 в 0:51

Нет предохранителей в вопросе уничтожения российских террористов на территории Украины, в частности, президента РФ Владимира Путина.

Об этом в эфире национального информационного телемарафона Единые новости заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Данилов, комментируя визит Путина в Мариуполь и другие временно оккупированные территории.

— Лицо, выдающее себя за Путина, будет появляться в Крыму или нет? Единственное, что я могу сказать, никаких предохранителей у нас на то, что касается уничтожения террористов на территории нашей страны, не существует. Это задача наших военных — уничтожать всех без исключения террористов, которые вторглись на нашу территорию. И поверьте, ни у кого не будет сегодня запрета на те или иные действия. Я в этом более чем уверен. Другое дело — будет ли оно там или нет, насколько это будет реалистично. Давайте посмотрим, — отметил он.

Секретарь СНБО не уверен в том, что в Мариуполь приехал реальный Путин, а не один из его двойников. По его мнению, можно невооруженным глазом заметить, что это разные люди.

Сейчас смотрят