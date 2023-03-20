Нет предохранителей: Данилов о возможности ликвидации Путина на оккупированных территориях
Нет предохранителей в вопросе уничтожения российских террористов на территории Украины, в частности, президента РФ Владимира Путина.
Об этом в эфире национального информационного телемарафона Единые новости заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Данилов, комментируя визит Путина в Мариуполь и другие временно оккупированные территории.
— Лицо, выдающее себя за Путина, будет появляться в Крыму или нет? Единственное, что я могу сказать, никаких предохранителей у нас на то, что касается уничтожения террористов на территории нашей страны, не существует. Это задача наших военных — уничтожать всех без исключения террористов, которые вторглись на нашу территорию.
И поверьте, ни у кого не будет сегодня запрета на те или иные действия. Я в этом более чем уверен. Другое дело — будет ли оно там или нет, насколько это будет реалистично. Давайте посмотрим, — отметил он.
Секретарь СНБО не уверен в том, что в Мариуполь приехал реальный Путин, а не один из его двойников. По его мнению, можно невооруженным глазом заметить, что это разные люди.
— Другое дело — будет ли это Путин, или это будет, скажем так, первый, второй, третий, а еще есть и четвертый. Люди, которые не являются профессиональными, уже знают, что это совсем другие люди.
Он сидит за столом 18 м длиной для того, чтобы не подцепить какой-то вирус. И даже с Лавровым на 18 м общается. А завтра он стоит в толпе, ручкается и братается. Не надо быть специалистом, чтобы понимать, что это даже по психотипу два разных человека, — считает секретарь СНБО.