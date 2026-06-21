Ангелина Малиновская, редакторка стрічки
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РФ атаковала Харьков: есть попадания в многоэтажку
Россия нанесла новый удар по Харькову, есть попадания.
Атака на Харьков 21 июня: что известно
Как сообщил городской голова Игорь Терехов, зафиксировано попадание ударного дрона в многоэтажку на уровне 12 этажа в Шевченковском районе.
На данный момент больше деталей он не сообщил, а именно какая степень повреждений и есть ли пострадавшие.
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Напомним, что ночью против 20 июня враг атаковал Харьков, попав в многоквартирный дом управляемой авиабомбой (КАБом).
Удар пришелся по Холодногорскому району города. После взрыва часть конструкций рухнула, а люди оказались под завалами.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 579-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
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