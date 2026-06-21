Россия нанесла новый удар по Харькову, есть попадания.

Атака на Харьков 21 июня: что известно

Как сообщил городской голова Игорь Терехов, зафиксировано попадание ударного дрона в многоэтажку на уровне 12 этажа в Шевченковском районе.

На данный момент больше деталей он не сообщил, а именно какая степень повреждений и есть ли пострадавшие.

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Напомним, что ночью против 20 июня враг атаковал Харьков, попав в многоквартирный дом управляемой авиабомбой (КАБом).

Удар пришелся по Холодногорскому району города. После взрыва часть конструкций рухнула, а люди оказались под завалами.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 579-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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