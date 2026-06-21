В Украине еще более 3 500 украинских военных и ветеранов получат поддержку для приобретения собственного жилья.

Помощь для военных и ветеранов на покупку жилья

Как сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба, процесс поддержки украинских военных и ветеранов начался год назад.

— Год назад во время Конференции по восстановлению Украины в Риме начали диалог с главой Банка развития Совета Европы Карло Монтичелли по поддержке жилищных программ для людей, потерявших свои дома из-за российской оккупации, — сообщил он в Telegram.

И сейчас, подчеркнул Алексей Кулеба, есть важный результат.

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Административный совет Банка развития Совета Европы одобрил две заявки Украины общим объемом 140 млн евро:

€80 млн — в поддержку программы Жилье для ВПЛ с ВОТ в пределах єВідновлення;

€60 млн – на программу льготного ипотечного кредитования для ветеранов.

Привлеченные 80 млн евро позволят профинансировать около 2 тыс. жилых ваучеров для внутренне перемещенных лиц с временно оккупированных территорий.

Он сообщил, что первый транш в размере €40 млн Украина получит уже в сентябре этого года, еще €60 млн будет направлено на обеспечение жильем ветеранов.

— Благодаря льготной ипотеке и механизму повторного использования возвращаемых средств по уже выданным кредитам, это позволит предоставить более 1 500 доступных жилищных кредитов нашим защитникам и защитницам.

Для нас это не просто новое финансирование. Это подтверждение доверия к Украине и к механизмам поддержки, которые уже работают и дают людям реальный результат, — добавил Алексей Кулеба.

За три года уже около 500 тыс. семей воспользовались жилищными программами от государства. В настоящее время привлечение новых ресурсов и расширение возможностей для тех, кто из-за войны потерял дом и нуждается в поддержке, продолжается.

Алексей Кулеба поблагодарил Банк развития Совета Европы и Карла Монтичелли за партнерство, доверие и совместную работу над решениями, которые помогают украинцам строить свое будущее дома, в Украине.

Фото: Алексей Кулеба

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