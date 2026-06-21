В Украине еще более 3 500 украинских военных и ветеранов получат помощь на жилье — Кулеба
- Банк развития Совета Европы одобрил для Украины две заявки на €140 млн для поддержки жилищных программ для ветеранов и ВПЛ с временно оккупированных территорий.
- Из этой суммы €60 млн направят на программу льготного ипотечного кредитования, что позволит предоставить более 1 500 доступных жилищных кредитов украинским защитникам и защитницам.
- Еще €80 млн пойдут на программу “Жилье для ВПЛ с ТОТ” в рамках єВідновлення, благодаря чему планируют профинансировать около 2 тыс. жилищных ваучеров.
В Украине еще более 3 500 украинских военных и ветеранов получат поддержку для приобретения собственного жилья.
Помощь для военных и ветеранов на покупку жилья
Как сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба, процесс поддержки украинских военных и ветеранов начался год назад.
— Год назад во время Конференции по восстановлению Украины в Риме начали диалог с главой Банка развития Совета Европы Карло Монтичелли по поддержке жилищных программ для людей, потерявших свои дома из-за российской оккупации, — сообщил он в Telegram.
И сейчас, подчеркнул Алексей Кулеба, есть важный результат.
Административный совет Банка развития Совета Европы одобрил две заявки Украины общим объемом 140 млн евро:
- €80 млн — в поддержку программы Жилье для ВПЛ с ВОТ в пределах єВідновлення;
- €60 млн – на программу льготного ипотечного кредитования для ветеранов.
Привлеченные 80 млн евро позволят профинансировать около 2 тыс. жилых ваучеров для внутренне перемещенных лиц с временно оккупированных территорий.
Он сообщил, что первый транш в размере €40 млн Украина получит уже в сентябре этого года, еще €60 млн будет направлено на обеспечение жильем ветеранов.
— Благодаря льготной ипотеке и механизму повторного использования возвращаемых средств по уже выданным кредитам, это позволит предоставить более 1 500 доступных жилищных кредитов нашим защитникам и защитницам.
Для нас это не просто новое финансирование. Это подтверждение доверия к Украине и к механизмам поддержки, которые уже работают и дают людям реальный результат, — добавил Алексей Кулеба.
За три года уже около 500 тыс. семей воспользовались жилищными программами от государства. В настоящее время привлечение новых ресурсов и расширение возможностей для тех, кто из-за войны потерял дом и нуждается в поддержке, продолжается.
Алексей Кулеба поблагодарил Банк развития Совета Европы и Карла Монтичелли за партнерство, доверие и совместную работу над решениями, которые помогают украинцам строить свое будущее дома, в Украине.
Фото: Алексей Кулеба