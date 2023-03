Австралия поставляет украинской армии одноразовые дроны из картона

Дешевые австралийские беспилотники, сделанные из картона и резинок, помогают украинским войскам бороться с российскими оккупантами. Речь идет о беспилотниках Corvo Precision Payload Delivery System (PPDS).

С помощью таких БПЛА выполняют логистические задачи.

Главный инженер мельбурнской компании-производителя SYPAQ Росс Осборн рассказал изданию The Australian, что компания передала большое количество беспилотников Corvo на место боевых действий.

Дроны поставляются в виде заготовок из плоских листов картона, из которых можно легко собрать летательный аппарат.

Производителем заявлено, что украинская армия получила уже более 60 поставок от этой компании. Ежемесячно доставляется около 100 единиц австралийских картонных дронов.

Основной задачей таких дронов является доставка боеприпасов, еды и медикаментов непосредственно на передовую. Однако разведывательные полеты и сброс небольших взрывных устройств также возможны.

