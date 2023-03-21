Одно из самых больших военных унижений Путина: иностранные СМИ об уничтожении ракет РФ в Джанкое

Март, 21 в 0:48

Украинская военная разведка утверждает, что российские крылатые ракеты Калибр были уничтожены в результате взрыва во время транспортировки по железной дороге в Джанкое на территории временно оккупированного Крыма.

В октябре прошлого года в результате взрывов был значительно поврежден мост через Керченский пролив, соединяющий Крым с Россией. Это стало одним из крупнейших военных унижений, с которыми столкнулся диктатор Владимир Путин с тех пор, как он отдал приказ о полномасштабном вторжении РФ в Украину, пишет издание Sky News.

В феврале генерал США в отставке Бен Ходжес, который командовал американскими войсками в Европе, заявил в комментарии журналистам, что Украина имеет реальные шансы освободить оккупированный Россией Крым до конца лета, если получит ракеты большой дальности, напоминают в материале The Kyiv Independent.

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В разведке не сообщили, сколько ракет было уничтожено и каким образом. На видеозаписи, которая разлетелась в социальных сетях, можно увидеть сильный взрыв. Вероятно, беспилотник врезался в железную дорогу в Джанкое.

Назначенный РФ глава Крыма Сергей Аксенов признал, что российская ПВО вела огонь в этом районе. Обломки повредили дом и магазин, ранили одного человека, утверждает он.

В последние недели Россия пыталась продвинуться на нескольких направлениях на востоке Украины, но с прошлого лета не захватила ни одного значительного украинского города, напоминают журналисты The Wall Street Journal.

Украинские официальные лица заявили, что российские атаки в других местах проваливаются. Интенсивность обстрелов города Угледар, что к юго-западу от Донецка, снизилась из-за огромных потерь, которые понесла Россия, отметил спикер Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский.

Это заставляло Россию заполнять там сильно истощенные силы резервами из других частей, которые были в плохом состоянии, заявили в The Wall Street Journal со ссылкой на украинских военных.