США отправят системы ПВО Patriot в Украину быстрее, чем планировалось

Март, 21 в 20:25

Системы противовоздушной обороны Patriot могут доставить в Украину быстрее, чем планировалось. Об этом заявили в Министерстве обороны США.

В сообщении говорится, что в ближайшие дни 65 украинских военных закончат обучение по использованию зенитно-ракетных комплексов.

После этого воинов ВСУ доставят в Европу для дальнейшей подготовки. Ускорить тренировки украинским военным помогло то, что у них были базовые знания по управлению систем противовоздушной обороны.

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— Наша оценка заключается в том, что украинские солдаты впечатляют. Они очень быстрые в обучении. Благодаря их широким знаниям в области противовоздушной обороны и опыту работы в зоне боевых действий им было легче. Хотя никогда не было легко понять концепции эксплуатации и технического обслуживания системы Patriot, — сказал бригадный генерал Шейн Морган.

Военные США выделили на обучение 10 недель, но украинцы завершили его примерно за восемь недель. Расписание учений было интенсивным — они тренировались ежедневно с 07:00 утра до 18:00 вечера по местному времени.