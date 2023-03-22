Зеленский примет участие в саммите ЕС через видеосвязь – президент Евросовета

Март, 21 в 22:18

Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в заседании Европейского совета на уровне глав государств и правительств. Встреча запланирована 23-24 марта в Брюсселе с помощью видеосвязи.

Об этом говорится в пригласительном письме президента Европейского совета Шарля Мишеля, направленном в адрес лидеров ЕС.

— Коллеги, я приглашаю вас на предстоящее заседание Европейского совета 23 и 24 марта в Брюсселе. Мы начнем в четверг. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш присоединится к нашему обсуждению за рабочим ланчем. После этого мы обсудим Украину. Зеленский присоединится к нам в режиме видеоконференции. Мы, как всегда, подтвердим нашу непоколебимую преданность делу помощи Украине, — говорится в письме.

Президент Евросовета отметил, что эта помощь включает проведение работы по привлечению к ответственности военных преступников, использование замороженных российских активов и сплочение мирового сообщества вокруг основанного на правилах международного порядка.

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