Март, 25 в 16:58

Польский металлургический завод Dezamet значительно нарастит мощности для производства боеприпасов, чтобы обеспечить потребности Украины.

Об этом сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью радиостанции RMF FM.

Он прокомментировал визит еврокомиссара по внутреннему рынку Тьерри Бретона на предприятие Dezamet SA, который состоится в понедельник, 27 марта. Поездка связана с планами запустить на заводе новые технологические линии на средства Евросоюза.

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– Этот завод может рассчитывать не только на новые заказы, но и на европейские деньги. На этом заводе и в других местах на территории Польши мы построим новые технологические линии для производства боеприпасов, — объяснил Моравецкий.

Он уточнил, что сейчас мощности завода Dezamet слишком малы по сравнению с ожиданиями. Поэтому польские власти инициируют максимально быстрое наращивание производства.

– На этом заводе мы будем стараться максимально быстро увеличить производство, учитывая, что там есть люди, есть компетенции, есть уже имеющиеся технологические линии, — подчеркнул Моравецкий.

Он напомнил, что “у войны свои правила”, и сегодня на фронте в Украине используются тысячи артиллерийских и реактивных снарядов.

По словам Моравецкого, украинские военные ежедневно используют от 2 тыс. до 6 тыс. снарядов, а российские оккупанты – в разы больше (от 20 тыс. до 60 тыс.). Поэтому Польша будет наращивать мощности, чтобы обеспечить потребности Украины.

Премьер выразил надежду, что к этой инициативе также присоединятся частные предприятия. Он проинформировал, что 23 марта провел длительные переговоры с канцлером Германии Олафом Шольцом, которые, среди прочего, касались боеприпасов для Украины.

– Он сказал мне, что хочет, чтобы две крупнейшие частные компании смогли как можно скорее приступить к увеличению производства боеприпасов, в этом случае – при поддержке ФРГ. Мы хотим сделать то же самое, – заявил Моравецкий.

Завод Dezamet входит в состав польской государственной компании Polska Grupa Zbrojeniowa (Польская оружейная группа), объединяющей около 50 предприятий. Dezamet производит боеприпасы для артиллерии, минометов и гранатометов.

Как известно, Евросоюз согласовал план поставок боеприпасов для Украины на €2 млрд. План ЕС также предусматривает наращивание их производства.

По данным министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, соглашение о совместной закупке боеприпасов поддерживают уже 20 стран.

Тем временем Евросоюз хочет дополнительно выделить до €500 млн из бюджета блока в поддержку производителей боеприпасов.

Источник: RMF FM