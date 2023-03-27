Режиму Путина должен прийти конец, РФ не сможет помочь военный преступник — Снайдер
Режиму российского диктатора Владимира Путина должен прийти конец. Правительству РФ не сможет помочь лидер, который не может ездить в другие страны и которого считают военным преступником.
Об этом заявил американский историк, писатель, профессор Йельского университета Тимоти Снайдер в комментарии украинским журналистам.
— Как это будут трактовать в рамках российской внутренней политики является еще более важным. Есть много причин считать, что режиму Путина должен прийти конец. А для россиян — это еще одна причина убедиться в том, что их стране не сможет помочь лидер, который не может путешествовать и которого многие люди считают военным преступником, — отметил Снайдер, комментируя выданный Международным уголовным судом ордер на арест Путина.
По мнению Снайдера, ордер МУС на арест Путина напоминает всему миру о важности закона. Он отметил, что вторгшись в Украину, Россия нарушила все возможные формы международного права, поэтому угрожает не только Украине и ее народу, но и самой идее существования международного порядка.
— Путин, вероятно, не обеспокоен тем, что его арестуют, но то, что его осуждают на Западе ему точно не импонирует. Несмотря на то, что россияне ежедневно говорят нам, что они нас ненавидят, презирают и что им на нас наплевать, Запад все же остается единственным источником внутреннего престижа. Путин никогда этого не забудет, как и не забудет российская история. Одна лишь мысль о том, что тебе закрыт въезд в Германию и в другие 132 страны, не может не волновать, — считает Снайдер.