Март, 26 в 23:17

Режиму российского диктатора Владимира Путина должен прийти конец. Правительству РФ не сможет помочь лидер, который не может ездить в другие страны и которого считают военным преступником.

Об этом заявил американский историк, писатель, профессор Йельского университета Тимоти Снайдер в комментарии украинским журналистам.

— Как это будут трактовать в рамках российской внутренней политики является еще более важным. Есть много причин считать, что режиму Путина должен прийти конец. А для россиян — это еще одна причина убедиться в том, что их стране не сможет помочь лидер, который не может путешествовать и которого многие люди считают военным преступником, — отметил Снайдер, комментируя выданный Международным уголовным судом ордер на арест Путина.

По мнению Снайдера, ордер МУС на арест Путина напоминает всему миру о важности закона. Он отметил, что вторгшись в Украину, Россия нарушила все возможные формы международного права, поэтому угрожает не только Украине и ее народу, но и самой идее существования международного порядка.

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