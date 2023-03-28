Россия поставляет Ирану кибероружие в обмен на беспилотники – WSJ

Март, 27 в 21:24

Россия поставляет Ирану кибероружие, в частности средства для цифрового наблюдения, в обмен на дроны, которые страна-агрессор использует для ударов по Украине.

Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников США.

Отмечается, что сотрудничество между Кремлем и Тегераном активизировалось после того, как Иран согласился предоставить, кроме дронов, также ракеты малой дальности, танковые и артиллерийские снаряды.

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В ответ Иран хочет получить от РФ кибероружие, десятки элитных российских ударных вертолетов, реактивных истребителей, а также помощь в реализации ракетной программы дальнего действия.

— В прошлом Москва долго сопротивлялась обмену цифровыми наступательными возможностями с Ираном, опасаясь, что они впоследствии будут проданы на черном рынке, — говорится в статье.

По данным США, главным поставщиком киберуслуг Ирана является российская компания Протей, которая связана с Минобороны РФ.

— Учитывая замечательные возможности России, любая передача знаний улучшит кибервозможности Ирана, — сказала аналитик по вопросам киберполитики Фонда защиты демократий, вашингтонского аналитического центра Энни Фикслер.

В то же время в администрации Соединенных Штатов выразили обеспокоенность из-за возможного углубления взаимодействия между Ираном и Россией.

Сейчас США изучают информацию о передаче Ирану российского кибероружия, заявил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.