После завершения контрактной службы многие военнослужащие интересуются, могут ли их снова мобилизовать и существует ли период, в течение которого призыв невозможен.

Могут ли мобилизовать после увольнения в запас и какие есть исключения, читайте в материале Фактов ICTV.

Могут ли мобилизовать после увольнения по контракту

Согласно закону, после увольнения со службы по контракту человек снова становится военнообязанным.

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Поэтому, если он не имеет права на отсрочку или иное законное освобождение от призыва, повторная мобилизация возможна после увольнения. Однако из этого правила есть несколько исключений, относящихся к отдельным категориям.

Как пояснил юрист Андрей Карпенко на портале Юристы.UA, во время военного положения военнослужащий, заключивший контракт уже после 24 февраля 2022 года, может быть уволен по истечении срока контракта, если не выразил желания продлить службу.

Такое основание предусматривает подпункт “ж” пункта 3 части пятой статьи 26 закона Украины О воинской обязанности и военной службе.

Но это правило не распространяется на военных, подписавших контракт до начала полномасштабного вторжения. Для них контракт продолжает действовать до завершения военного положения, если иное не предусмотрено законом.

По словам юриста, после увольнения военнослужащий не исключается из мобилизационного ресурса государства. Закон обязывает его в течение пяти дней прибыть в ТЦК для взятия на военный учет.

Поэтому ответ на вопрос, могут ли мобилизовать после увольнения из ВСУ, утвердительный.

Через какое время могут мобилизовать после увольнения из ВСУ

Если у человека нет законных оснований для отсрочки или освобождения от призыва, его могут мобилизовать повторно практически сразу после увольнения со службы.

При этом право на отсрочку могут давать не только специальные нормы для отдельных контрактов, но и общие основания. Например, это может быть отсрочка по семейным обстоятельствам, бронирование работника.

Исключения для контракта 18-24

Из общего правила существуют исключения. Как рассказала Фактам ICTV адвокат адвокатского бюро Ивана Хомича Елена Воронкова, недавно вступили в силу изменения, которые предусмотрели специальные гарантии для граждан, проходивших службу по контракту, заключенному в рамках программы для лиц в возрасте от 18 до 24 лет.

После завершения такого контракта военнослужащий получает отсрочку от мобилизации сроком 12 месяцев. В этот период его не могут призвать без собственного согласия.

Какие отсрочки предусматривают мотивационные контракты

Отдельные правила были введены и для новых так называемых мотивационных контрактов. Как пояснила Фактам ICTV юрист Юридической компании Муренко, Курявый и Партнеры Александра Капитула, после завершения такого контракта военнослужащий также увольняется со службы в соответствии со статьей 26 закона Украины О воинской обязанности и военной службе.

После этого он приобретает статус военнообязанного, но одновременно получает гарантированную законом отсрочку от мобилизации.

Базовый срок такой отсрочки составляет шесть месяцев, независимо от вида мотивационного контракта. Также законодательство предусматривает механизм ее увеличения.

Для контрактов продолжительностью 10-14 месяцев за каждые 30 дней непосредственного участия в боевых действиях прибавляется еще три месяца отсрочки.

Если же заключен мотивационный контракт сроком 24 месяца, то за каждые 30 дней участия в боевых действиях предоставляется дополнительный месяц отсрочки.

Отдельные условия установили для военнослужащих, проходящих службу еще с 2022 года. Если они заключают новый десятимесячный мотивационный контракт, могут получить еще шесть месяцев отсрочки за каждый год предыдущей службы.

По словам юриста, в течение всего срока такой отсрочки повторный призыв возможен только по добровольному согласию человека.

Однако после завершения отсрочки лицо остается военнообязанным, а потому может быть мобилизовано на общих основаниях.

Какие риски видят юристы

Александра Капитула обращает внимание, что мотивационные контракты не освобождают человека от дальнейшего исполнения воинского долга. Они только гарантируют определенный законом период отсрочки после увольнения со службы.

Также эксперт отмечает, что новый механизм носит экспериментальный характер и сейчас реализуется в соответствии с постановлением № 768. Поэтому отдельные вопросы еще могут нуждаться в законодательном урегулировании.

Дальнейшее применение отдельных гарантий будет зависеть от того, будут ли ключевые положения экспериментального проекта закреплены на уровне закона.

Следовательно, отвечая на вопрос, могут ли мобилизовать после уволенного или после завершения контрактной службы, следует помнить, что общее правило разрешает повторную мобилизацию почти сразу после увольнения.

Однако для отдельных категорий контрактников закон предусматривает специальные гарантии в виде отсрочки. А именно на один год для контракта 18-24 или не менее шести месяцев после мотивационных контрактов с возможностью увеличения этого срока в зависимости от условий службы.

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