МВД Украины может объявить человека в розыск по решению суда в рамках следствия по уголовному делу, если его местонахождение неизвестно или он находится за пределами Украины и скрывается от органов власти.

Как можно самостоятельно проверить, находится ли человек в розыске, куда обращаться и что для этого необходимо — читайте в материале Фактов ICTV.

Как проверить, находится ли человек в розыске 2026

На горячей линии Бесплатной правовой помощи Фактам ICTV рассказали: чтобы самостоятельно узнать, находится ли лицо в розыске, можно воспользоваться базой МВД Украины.

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Для этого можно:

обратиться непосредственно в отдел полиции;

посмотреть информацию на сайте сервисов МВД.

Чтобы посмотреть информацию о розыске человека, необходимо на сайте сервисов МВД выбрать пункт Лица, скрывающиеся от органов власти, заполнить данные по определенному человеку и посмотреть информацию о нем. Для розыска публикуется разыскивающий орган, статья розыска, дата рождения лица, фотография (при наличии).

Данные о розыске людей публикуются Министерством внутренних дел в виде реестра. Они открыты и публичны. Список лиц, находящихся в розыске в оперативном порядке, публиковать запрещено.

Сервисы для проверки людей, находящихся в розыске: список

Юристы БПП рассказали, как проверить, находится ли человек в розыске 2026 с помощью специальных сервисов.

Кроме обращения в открытую базу розыска МВД, проверить личность можно такими способами:

воспользоваться аналитической системой YouControl People

с помощью сервиса Оpendatabot

обратиться за консультацией к юристу — специалисты окажут помощь в выяснении статуса лица в розыске, помогут определить, существуют ли приказы, судебные решения или ограничения в отношении конкретного лица.

воспользоваться базами розыска людей по всей Украине — специальные ресурсы могут содержать открытые данные по розыску СБУ, Прокуратуры, МВД, военкоматов, судебной власти, ВСУ, налоговой и других государственных органов.

поиск через СМИ и интернет — информация о лицах, находящихся в розыске, также может быть обнародована в СМИ и других ресурсах.

Как проверить, находится ли человек в розыске ТЦК в 2026 году

После введения военного положения в розыск могут попасть не только лица, подозреваемые в совершении уголовных правонарушений.

В случае нарушения правил военного учета или законодательства о мобилизации территориальные центры комплектования и социальной поддержки могут инициировать административный розыск военнообязанного.

Проверить, внесен ли человек в такой розыск, можно самостоятельно через приложение Резерв+. Для этого необходимо авторизоваться, обновить военно-учетные данные и открыть электронный военно-учетный документ. Если уже начата процедура розыска, соответствующая отметка отобразится в документе.

Как рассказала адвокат, партнер АО Reliance Ирина Цыбко в комментарии для Фактов ICTV, так называемый розыск ТЦК не является уголовным преследованием. На самом деле речь идет об административной процедуре, в ходе которой ТЦК обращается в Национальную полицию с просьбой установить местонахождение человека и доставить его в территориальный центр для составления протокола об административном правонарушении.

За что могут объявить в розыск ТЦК

Как пояснила Ирина Цыбко, ТЦК может инициировать розыск в случае нарушения правил военного учета или законодательства о мобилизации.

Основанием может стать неявка по повестке без уважительной причины, уклонение от прохождения военно-врачебной комиссии, не постановка на военный учет в определенный законом срок, а также несообщение об изменении места жительства, семейного положения или других военно-учетных данных.

В то же время закон не определяет конкретный срок, из-за которого после неявки по повестке человека могут подать в розыск. По словам адвоката, обычно ТЦК фиксирует факт неявки в день, указанный в повестке. Если в течение нескольких дней военнообязанный не подтвердит уважительную причину своего отсутствия, территориальный центр может обратиться в Национальную полицию.

Нужно ли решение суда для розыска ТЦК

Ирина Цыбко отмечает, что для такого административного розыска решение суда не нужно. ТЦК имеет право обратиться в полицию в пределах своих административных полномочий. В то же время, это не означает открытие уголовного производства.

По словам адвоката, полиция в таком случае может лишь установить местонахождение человека, задержать его в предусмотренных законом случаях и доставить в ближайший ТЦК для оформления административного протокола.

Сами же территориальные центры не имеют полномочий самостоятельно проводить розыскные мероприятия или задерживать людей на улице.

Только если речь идет уже об уголовном производстве, например из-за уклонения от призыва после завершения всех мобилизационных процедур, объявление лица в розыск происходит по правилам уголовного процесса, а для этого требуется соответствующее процессуальное решение.

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