Франция признала Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа
Парламент Франции признал Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
— Признание парламентом Франции Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа важное и знаковое. Благодарны за сильный вклад Франции в разоблачение преступлений тоталитарной России — прошлых и сегодняшних. В установление правды и справедливости, а следовательно, и ответственности. Спасибо, Франция, — подчеркнул глава государства.
Недавно депутаты парламента Исландии 23 марта проголосовали за признание Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.
1 февраля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что парламент Болгарии признал Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.
А уже 10 марта Палата представителей парламента Бельгии признала Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.