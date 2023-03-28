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Франция признала Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа

Юля Захарченко, редактор ленты
Франция признала Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа
Фото: Pexels

Парламент Франции признал Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

— Признание парламентом Франции Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа важное и знаковое. Благодарны за сильный вклад Франции в разоблачение преступлений тоталитарной России — прошлых и сегодняшних. В установление правды и справедливости, а следовательно, и ответственности. Спасибо, Франция, — подчеркнул глава государства.

Недавно депутаты парламента Исландии 23 марта проголосовали за признание Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

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1 февраля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что парламент Болгарии признал Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

А уже 10 марта Палата представителей парламента Бельгии признала Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

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