Франция признала Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа

Парламент Франции признал Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

— Признание парламентом Франции Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа важное и знаковое. Благодарны за сильный вклад Франции в разоблачение преступлений тоталитарной России — прошлых и сегодняшних. В установление правды и справедливости, а следовательно, и ответственности. Спасибо, Франция, — подчеркнул глава государства.