РФ тратит треть госбюджета на финансирование войны против Украины – Bloomberg

Март, 28 в 20:03

Российская Федерация скрывает треть расходов государственного бюджета, предназначенных для финансирования Вооруженных сил РФ и ведения полномасштабной войны против Украины.

Об этом сообщает издание Bloomberg со ссылкой на данные Министерства финансов России. В частности, за последний год произошел беспрецедентный рост расходов.

По состоянию на 24 марта сумма засекреченных бюджетных расходов составила 2,4 трлн рублей, или эквивалент $31 млрд.

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Это более чем вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года, и значительно больше, чем в рекордном 2015 году. Тогда, через год после незаконной оккупации украинского Крыма, секретные расходы составляли около 21% от всех расходов государственного бюджета.

Высокий уровень расходов на армию РФ является неожиданностью для Кремля, поскольку, по предварительным оценкам на 2023 год, в этом году скрытые расходы должны были составлять менее 25%, отметили в Bloomberg.

В частности, РФ потратила на сферу обороны за прошлый год 531 млрд рублей, что вдвое больше, чем годом ранее. Еще 379 млрд рублей направили якобы на безопасность и охрану правопорядка. Кремль сделал акцент на социальных программах, которые были решающими для сохранения поддержки российской власти.

В издании Bloomberg считают, что нагрузка на российский бюджет не вызывает удивления, поскольку полномасштабное вторжение РФ в Украину стало крупнейшим вооруженным конфликтом в Европе после Второй мировой войны.

В 2022 году российское правительство предусмотрело огромное увеличение военных расходов, но ожидается, что они все равно превысят первоначальный бюджет этого года более чем на 43%.

В категорию тайных, которые значительно выросли в 2023 году, в частности, входят расходы на содержание временно оккупированных Россией территорий Украины, то есть части Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.